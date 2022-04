Dove vedere Inter-Verona Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 9 aprile 2022 alle ore 18:00 italiane per la 32a giornata di Serie A 2021-22.

L’Inter di Simone Inzaghi riceve il Verona a San Siro in piena lotta Scudetto, riaccesa dopo il blitz vincente all’Allianz Stadium contro la Juventus: Milan 67, Napoli 66, Inter 63 con una partita in meno (da recuperare). L’entusiasmo è alle stelle! Del resto l’Inter è campione d’Italia in carica e per certo non poteva non essere in corsa per lo scudetto. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Verona streaming gratis e diretta tv.

Hakan Çalhanoğlu dell’Inter ama essere decisivo per le partite fin dall’inizio, dopo che quattro dei suoi ultimi sei gol in Serie A sono stati i primi nelle rispettive partite. Giovanni Simeone del Verona potrebbe cercare di battere Çalhanoğlu, avendo segnato il primo gol della partita in otto delle ultime nove partite di SA in cui lui è riuscito a segnare.

Inter-Verona diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Hakan Calhanoglu – in gol in due delle tre partite giocate al Meazza contro il Verona in Serie A – ha partecipato attivamente a 15 gol (sette reti, otto assist) in questo campionato; tra i centrocampisti soltanto Sergej Milinkovic-Savic (18) ha fatto meglio.

Inter-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Due dei quattro gol segnati da Joaquín Correa con la maglia dell’Inter in Serie A sono arrivati nel match d’andata contro il Verona: l’argentino in tutti gli ultimi quattro match di massimo campionato in cui è andato a bersaglio, ha anche poi segnato il secondo gol (quattro doppiette di fila).

De Vrij ormai pienamente recuperato: Inzaghi valuterà se farlo partire titolare, resta pronto D’Ambrosio.

Due dei tre gol segnati da Ivan Ilic in Serie A (incluso l’unico in questo campionato) sono stati messi a referto contro l’Inter; per lui contro i nerazzurri anche il primo centro in assoluto in Serie A, il 23 dicembre 2020 in Verona-Inter 1-2.

In attacco favorito Correa su Sanchez per sostituire lo squalificato Martinez. Barak, colpito da influenza intestinale, è il grande dubbio di Tudor per San Siro: Bessa se non recupera. Ristabilito Lasagna, si dovrebbe rivedere almeno in panchina Veloso.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Cancellieri, Sutalo, Depaoli, Hongla, Terracciano, Frabotta, Retsos, Praszelik, Bessa, Barak. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Veloso. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Rossi L e Liberti. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Cecconi

L’Inter ha 11 punti in meno (63 vs 74) rispetto alle prime 30 partite giocate nello scorso campionato, pur avendo collezionato un clean sheet in più (13 vs 12) e pur avendo subito meno gol (24 vs 27).

