Cagliari Juventus Streaming Gratis Diretta TV. Cagliari Juventus giocano il proprio penultimo impegno stagionale in campionato questa sera alle ore 21:45. I sardi, che hanno vissuto un finale di stagione davvero povero di risultati, vengono dalla sconfitta casalinga con l’Udinese dello scorso turno e contano al momento 42 punti in classifica. Prima discesa in campo col meritatissimo nono scudetto cucito sulla maglia per la Juventus di Maurizio Sarri, che ha chiuso i conti nel posticipo di domenica scorsa grazie al 2-0 dello Stadium contro la Sampdoria. Arbitro Ghersini.

Dove vedere diretta Cagliari Juventus Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

La partita di calcio Cagliari Juventus ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi mercoledì 29 luglio 2020. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con DAZN (https://www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Cagliari Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Zenga cambia un po’ e lancia Ladinetti dal 1′. Pereiro trequartista anziché Birsa. In avanti confermati Joao Pedro e Simeone. Si rivede Pavoletti tra i convocati. Probabile qualche rotazione di Sarri a scudetto acquisito. In porta potrebbe toccare a Buffon, Rugani prenderà il posto di De Ligt mentre in mediana spazio a Ramsey per lo squalificato Rabiot. Attacco obbligato con Bernardeschi, HIguain e Ronaldo. Per Dybala si tratta di elongazione: si spera di recuperarlo per la Champions.

Queste le probabili formazioni di Cagliari Juventus ⚽:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Pisacane; Mattiello, Faragó, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Walter Zenga. Squalificati: Nandez. Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Lu Pellegrini, Pavoletti, Rog.

Juventus (4-3-3): Gigi Buffon; Cuadrado, Rugani, Leo Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Rabiot. Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa, Chiellini, De Ligt.