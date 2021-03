Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » CAGLIARI JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere la partita di Serie A

Cagliari Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Dopo tanto tempo la Juve torna a giocare di domenica: oggi 14 marzo si potrà vedere Cagliari Juventus con fischio d’inizio alle ore 18 italiane. Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita la Juventus di Andrea Pirlo nella 27a giornata di Serie A (8a giornata del girone di ritorno) che si giocherà al “Sardegna Arena” di Cagliari.

La Vecchia Signora, dopo l’amara eliminazione in Champions League ad opera del Porto, arriva in Sardegna con la motivazione di ottenere un pronto riscatto e cancellare le voci di un imminente partenza di CR7 Cristiano Ronaldo. Inoltre, tra i 18 stadi in cui ha giocato in Serie A, la Sardegna Arena di Cagliari è l’unico in cui Cristiano Ronaldo della Juventus non ha ancora segnato un gol.

I rossoblù sono 17esimi in classifica con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, mentre i bianconeri si trovano in 3a posizione a quota 52 punti, con un cammino di 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, e distano 4 lunghezze dal Milan, secondo in graduatoria. Andiamo a scoprire dove vedere Cagliari Juventus streaming e tv.

Cagliari Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Cagliari Juventus in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Telecronaca affidata a Federico Zancan il quale sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Dove vedere Cagliari Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Cagliari Juventus in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Cagliari Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Cagliari Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



Il Cagliari ha vinto per 2-0 nell’ultimo match casalingo di Serie A contro la Juventus: solo tra il 1965 e il 1966 i sardi hanno ottenuto due successi interni consecutivi contro i bianconeri nel torneo. La Juventus ha incassato soltanto 10 gol nei secondi tempi di questo campionato, eppure sei delle ultime 10 reti subite dai bianconeri in Serie A sono arrivate proprio nelle seconde frazioni di gioco.

⚽ Queste le probabili formazioni di Cagliari Juventus

Cagliari senza gli squalificati Lykogiannis e Pavoletti. Per la sostituzione dell’esterno e dell’attaccante l’allenatore Leonardo Semplici sta pensando allo spostamento di Nandez a sinistra (con inserimento di Zappa a destra) e all’inserimento dal 1′ di Simeone. Più difficili le soluzioni Asamoah e Cerri.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: Lykogiannis, Pavoletti. Indisponibili: Rog, Sottil, Walukiewicz.

Lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra per Demiral, che non sarà della partita. Assente anche Ramsey. In difesa dovrebbe giocare Chiellini dal primo minuto come pure dall’inizio anche Bernardeschi. Potrebbero riposare Cuadrado e Alex Sandro, in avanti ancora la coppia Alvarao Morata e Cristiano Ronaldo, ma scalpita anche Kulusevski.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bentancur, Dybala, Demiral, Ramsey.

All’andata era terminata 2-0 a favore della Juve con doppietta di Ronaldo