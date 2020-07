Dove vedere le partite di calcio in tv Udinese-Lecce, Sassuolo-Genoa, Cagliari-Juventus e tutte le altre di oggi mercoledì 29 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Sampdoria-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Pasqua. Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria Milan per la 37a giornata di Serie A, penultima di cmapionato. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla festa scudetto della Juventus in occasione del match giocato in chiusura di programma della 36a giornata. I rossoneri, dal canto loro, dopo la buona prestazione casalinga con l’Atalanta cercano i 3 punti per continuare ad insidiare alla Roma la quinta posizione in graduatoria.

Diretta Sampdoria Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Lazio-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Diretta Sassuolo-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Arbitro Maresca. Sassuolo Genoa incrociano le armi in occasione della 37a giornata di campionato. I neroverdi vengono dalla sconfitta di Napoli patita nello scorso turno di campionato, 0-2 il finale, e cercano i 3 punti per cominciare al meglio il doppio impegno casalingo proprio sul finale della stagione in corso. Match fondamentale invece per i rossoblù, cui servono ancora punti per conquistare la salvezza matematica, col Lecce più indietro di 4 lunghezze rispetto ai ragazzi di Nicola.

Diretta Sassuolo Genoa con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Udinese-Lecce (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

Arbitro Orsato. Si gioca al Friuli una sfida a grandissima intensità, quella tra Udinese Lecce, che potrebbe regalare ai salentini le ultime speranze di salvezza o condannarli definitivamente all’immediato ritorno in cadetteria dopo una sola stagione nella massima serie. I padroni di casa, invece, hanno ottenuto la certezza di giocare in Serie A anche il prossimo anno dopo aver espugnato Cagliari, 0-1 il finale, nel match giocato nello scorso turno di campionato, grazie al gol messo a segno da Okaka.

Diretta Udinese Lecce con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Verona-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1.

21:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:45 Diretta Torino-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Piccinini. Torino Roma si affrontano questa sera per la 37a giornata di Serie A. I granata si avviano a terminare una stagione deludente e ampiamente al di sotto delle aspettative di inizio torneo, tanto da essersi matematicamente salvati solo nello scorso turno di campionato grazie all’1-1 sul campo della SPAL.

I giallorossi, invece, sono impegnati nello sprint finale per mantenere saldo il quinto posto finale, che eviterà a chi lo conquista i preliminari di Europa League nella prossima stagione.

Diretta Torino Roma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Fiorentina-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

21:45 Diretta Cagliari-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Ghersini. Cagliari Juventus giocano il proprio penultimo impegno stagionale in campionato questa sera. I sardi, che hanno vissuto un finale di stagione davvero povero di risultati, vengono dalla sconfitta casalinga con l’Udinese dello scorso turno e contano al momento 42 punti in classifica. Prima discesa in campo col meritatissimo nono scudetto cucito sulla maglia per la Juventus di Maurizio Sarri, che ha chiuso i conti nel posticipo di domenica scorsa grazie al 2-0 dello Stadium contro la Sampdoria.

Diretta Cagliari Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV. Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere in settimana.



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni abbiamo l’ultima giornata di Serie A che si gioca tra sabato e domenica prossimi. Occhi puntati su sabto 1° agosto con tre grandi sfide: Juventus-Roma, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter, tutte con inizio alle ore 20:45. Domenica 2 agosto invece la ssida a distanza Genoa-Verona e Lecce-Parma per restare in Serie A. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.