Big Moments, selezione ultime notizie Google

Google è già un motore di ricerca voli, comparatore di prezzi, calcolatrice… sono tante le funzioni che sono state aggiunte al suo motore di ricerca, ma la visualizzazione delle notizie continua ad essere uno dei pilastri principali. Non stiamo parlando solo di Google Discover o Google News, stiamo parlando ora di una nuova funzionalità che stanno sviluppando per le ultime notizie, una funzionalità chiamata Big Moments.

Secondo The information, l’obiettivo è evidenziare le informazioni su ciò che è successo nelle ultime ore e farlo in tempo reale, poiché non potrebbe essere diverso in questo settore.

A quanto pare stanno sviluppando la funzione da più di un anno, lo stanno facendo con attenzione per riuscire a distinguersi nella selezione delle notizie, concentrandosi su ciò che sta accadendo, non su ciò che è già successo. Se c’è un blackout in una città, non possiamo aspettare ore per scoprire cosa è successo e come è stato risolto, vogliono avere tutti i dati in modo che le informazioni scorrano costantemente, proprio

come succede su

Oltre a mostrare ciò che sta accadendo, avremo anche accesso al contesto dell’evento (quando possibile). Nel caso di una catastrofe naturale, ad esempio, fornirà informazioni sul tipo di disastro, nonché dati su feriti, morti o anche sulla frequenza di questo fenomeno nella regione colpita.

Utilizzeranno informazioni aperte, come Data Commons, fonti che ottengono dati da agenzie governative e utilizzeranno l’intelligenza artificiale per selezionare le informazioni da visualizzare. Le decisioni sui contenuti saranno prese da algoritmi, cosa piuttosto controversa in questo caso, poiché influenza direttamente le basi di ciò che consideriamo giornalismo.

Comunque sia, la funzione è già stata testata in alcuni casi limitati, ma non è stato segnalato quando sarà disponibile a livello globale per tutti gli utenti.