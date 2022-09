Ultime Notizie » Google » Google Discover cambia il modo in cui vengono visualizzate le notizie

Google Discover ha un nuovo sistema di filtri che ci permette di specificare quali argomenti di una notizia non ci interessano. Ciò consente a Google di consigliarci notizie su misura per i nostri interessi. Adesso c’è una nuova novità di Discover che è già in fase di implementazione su Google Pixel. Come accennato in 9to5Google, Discover cambia il modo di visualizzare le notizie che selezioniamo dal feed per fornire una maggiore fluidità.

Quando fai clic su una notizia presentata nel feed di Google Discover, vedrai che si apre automaticamente a schermo intero.

Questa dinamica è ciò che sta cambiando, poiché ora le notizie selezionate vengono visualizzate in una scheda che emerge dal basso.

Mentre puoi leggere facilmente l’intero articolo semplicemente scorrendo la pagina verso il basso, ti sentirai come se fossi in una finestra pop-up. Quindi, invece di entrare e uscire da Discover per leggere le notizie che ti interessano, avrai delle finestre che si apriranno per mostrarti il ​​contenuto, ma senza perdere di vista il feed.

Sembra una dinamica più pratica, poiché ci permetterà di aprire e chiudere le notizie senza uscire dal feed Scopri. Quindi, se un articolo non ci interessa, passiamo semplicemente al successivo e il gioco è fatto. E d’altronde questa modifica potrebbe non convincere alcuni utenti, dato che si perde un po’ di spazio in alto, costringendoli a scorrere la pagina verso il basso.