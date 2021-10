Ultime Notizie » Google » Novità di Google per consentire alle aziende di lavorare in sicurezza

Tra le novità presentate da Google al suo evento Cloud Next ’21 c’è Work Safer, il suo nuovo programma con il quale cerca di aiutare le piccole e grandi aziende, nonché le organizzazioni pubbliche, a proteggersi dalle minacce di rete attraverso l’utilizzo di strumenti enterprise di livello nella cloud di Google, oltre a fornire loro risorse a livello di hardware per le loro attività quotidiane, con un chiaro focus sul modello di lavoro ibrido in crescita.

A livello di strumenti basati su cloud, potranno avere accesso alla suite di applicazioni Google Workspace di livello aziendale per, se optano per l’opzione “BeyondCorp Enterprise“, avere “accesso sicuro alle risorse con protezione integrata contro le minacce e dati” insieme a reCAPTCHA di livello aziendale per proteggere i rispettivi siti Web aziendali da attività abusive.

Per quanto riguarda l’hardware, Google prevede che attraverso i diversi piani, aziende e organizzazioni avranno uno sconto del 50% sull’acquisizione delle chiavi di sicurezza Titan, oltre a offrire gratuitamente cinque HP Chromebook Enterprise, “secondo disponibilità”, oltre ad ottenere anche uno sconto del 50% sull’accesso alla versione business di Chrome.

E se ciò non bastasse, c’è anche la possibilità che possano acquisire telefoni Pixel, portando anche un periodo di prova prima che aziende e organizzazioni arrivino a fare un acquisto più consistente.

In futuro, Google sta anche cercando di integrare l’analisi della sicurezza di Chronicle nelle sue offerte, dove ci sarà anche spazio per strumenti che consentano alle organizzazioni e alle aziende di effettuare una transizione “facile” a Google Workspace.

Gli interessati possono registrarsi tramite questo link che Google ha messo loro a disposizione. Da Google offriranno questo nuovo programma sia direttamente tramite Google Cloud che tramite diversi partner.

Non c’è dubbio che di fronte alla spinta dei servizi basati su cloud, alle minacce permanenti esistenti sul web e all’ascesa del modello di lavoro ibrido, Google ha colto l’occasione per offrire un’offerta completa affinché aziende e organizzazioni abbiano tutto necessarie per portare la propria produttività in sicurezza in uno scenario che aumenterà sempre più come cambiamento culturale sul posto di lavoro indotto dalla pandemia, aprendo molte altre opportunità che fino a poco tempo fa non erano così possibili.