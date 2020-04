Il tema delle criptovalute sarà sempre in qualche modo complicato da comprendere per alcune persone e, naturalmente, devi acquisire alcune conoscenze per muoverti sulla questione. Tuttavia, non è necessario essere un esperto nell’area per avere i dati dei prezzi giornalieri o i grafici della cronologia dei valori di ciascuna valuta virtuale.

Pertanto, ti mostreremo alcune pagine web per vedere in tempo reale il valore delle criptovalute come Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP e molti altri, al fine di tenerti informato sul mercato nel caso in cui tu abbia in mente di acquistare o vendere tali valute.

Google

Il motore di ricerca di Google è il modo più semplice e veloce per trovare risultati sulla valutazione giornaliera di tutti i tipi di valute, sia criptovalute che denaro reale (fisico). Con il suo modulo integrato che ti fornisce risultati in tempo reale, devi accedere a Google.com e inserire ricerche come “Valore bitcoin, prezzo bitcoin o valore Ethereum”, ad esempio.

Successivamente, sullo schermo appariranno le informazioni relative al prezzo corrente della valuta (è possibile modificare la valuta ufficiale del proprio paese o di qualsiasi altro), oltre a un grafico che specifica la sua traiettoria rispetto al suo valore.

Coinbase

Ci imbattiamo in uno dei migliori siti Web specializzati nell’acquisto e nella vendita di criptovalute, oltre a disporre anche di un proprio sistema di stati in cui è possibile visualizzare in tempo reale il prezzo delle 50 criptovalute più importanti sul mercato con i rispettivi grafici e cambia punti.

Coincodex

Per opzioni più specializzate e per lo stesso acquisto e vendita di valute, dovrai registrarti sulla pagina. Visita il sito

Coincodex è una pagina in cui, tramite una semplice panoramica, consente di visualizzare dozzine di criptovalute con le rispettive specifiche senza la necessità di registrarsi o accedere, anche se per argomenti più profondi e altre opzioni tale processo deve essere eseguito.

È consentito osservare il prezzo di oltre 100 diverse criptovalute, oltre ai loro punti di cambio nelle ultime 24 ore e un piccolo grafico che, se si fa clic su di esso, verrà mostrato sullo schermo uno molto più completo in cui avremo maggiori dettagli riguardanti l’evoluzione del suo valore. Visita il sito.

Bitstamp

Visita il sito. È anche una delle principali pagine Web dedicate a vendita e acquisto di Bitcoin e altre valute virtuali, e sì, per eseguire queste azioni e ottenere informazioni più complete, è necessario accedere ad esso. Ma è ancora possibile visualizzarlo nella sua Indice minuto per minuto del prezzo delle principali valute come Bitcoin, XRP, Litecoin, Ethereum e Bitcoin Cash.

Da queste piattaforme specifiche puoi entrare nel mondo della criptovaluta, essendo in grado di acquistare e pagare con diverse alternative. Quindi dai un’occhiata a ciascuna opzione per vedere quale si adatta meglio a ciò di cui hai bisogno.