10 trucchi Google utili e divertenti

Ci sono pagine, applicazioni o servizi su Internet che hanno molti trucchi e segreti, di cui non abbiamo la minima conoscenza, questa è una realtà. E sebbene utilizziamo queste piattaforme quasi ogni giorno, sarà inevitabile che ci siano almeno un paio di cose e trucchi che passeranno inosservati, soprattutto in un universo gigante come lo è il motore di ricerca di Google. Pertanto, è di grande interesse per chiunque sapere quali trucchi possono essere utilizzati all’interno del motore di ricerca più famoso al mondo. Quindi fai attenzione a quanto segue: ci saranno fino a 10 trucchi che presentiamo in questa occasione.

Calmati con il trucco “Breathing exercise” (esercizio di respirazione)

Sei stressato dal lavoro e dalla pressione su di te? Google non lo dimentica e presenta un trucco chiamato appunto “Breathing exercise” o esercizio di respirazione (di 1 minuto). Se metti quelle parole nel motore di ricerca, ti verrà mostrata una capsula che, respirando e contemplando la tua situazione, ti aiuterà a calmarti.

Filtra ciò che stai cercando

Se dopo la parola chiave che stai cercando aggiungi “site:” e il dominio del sito web da cui si pensa di poter ottenere le informazioni, sarà più facile e più veloce trovarel’articolo correlato. Esempio: “Goole site:notiziein.it”.

Contacalorie: Google ti aiuta con la dieta

Se sei a dieta o ti piace contare le calorie che consumi quotidianamente e non sai come farlo, perché dal motore di ricerca di Google puoi porre la semplice domanda “quante calorie ha una banana media?”, o qualsiasi cibo che consumi.

La calcolatrice di Google

Hai bisogno di fare un po’ di matematica ma per qualche motivo non hai una calcolatrice digitale o fisica? Rilassati, perché puoi facilmente inserire la parola ‘Calcolatrice’ nel motore di ricerca e voilà, ti verrà mostrata una calcolatrice minimalista con vari strumenti per risolvere i tuoi esercizi.

Trova il nome delle canzoni con la parole chiave

Qualcosa che probabilmente è successo a tutti noi, è che abbiamo sentito una buona canzone ma non sappiamo di chi sia, o come si chiama o qualcosa del genere. Quello che puoi fare è ricordare alcune parole chiave della stessa canzone e poi inserirle nel motore di ricerca, lì troverai le risposte.

Dai al tuo schermo una svolta completa semplicemente digitando poche parole

Se scrivi nel motore di ricerca le parole “do a barrel roll” (che letteralmente traduce un barile di rollio), lo schermo effettuerà un giro completo fino a tornare nella sua posizione originale. Inoltre, se scrivi “askew“, invece di girare girerà solo un po’.

Lancia una moneta e guarda cosa vinci

Forse a un certo punto dovrai risolvere un problema o qualsiasi domanda nella vita nel modo più equo e giusto possibile, e come è stato fatto da tempo immemorabile puoi lanciare una moneta, basta cercare “Testa o croce” e voilà, problema

Cerca elementi grafici che non pensavi esistessero

risolto.

C’è un modo per vedere la grafica che sicuramente non conoscevi, ma l’opzione è lì. Prova a inserire sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01,sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5 nel tuo motore di ricerca e guarda il risultato.

Se suoni uno strumento puoi utilizzare il metronomo di Google del motore di ricerca

Sappiamo che il metronomo aiuta i compositori, le persone che suonano uno strumento e altre cose che hanno a che fare con quel mondo artistico. Ebbene, se appartieni a quel gruppo e hai bisogno che venga indicato il tempo, puoi scrivere Metronomo e il tuo problema sarà risolto.

Puoi giocare all’iconico gioco Pac-Man come uno doodle

Se sei uno di quelli a cui manca il classico gioco Pac-Man, allora dovresti sapere che Google ha reso omaggio a questo gioco qualche tempo fa e ora può essere giocato come un doodle. Cosa devi fare per riprodurlo? Cerca “gioca a PAC-MAN” e rivivi i bei tempi.

Converti le valute internazionali per conoscere il loro prezzo corrente

Infine, presentiamo un trucco che può salvarti la vita se devi cambiare una somma di denaro, ad esempio 100 euro in dollari USA. È qualcosa che non è troppo da tenere in mente, e che può risolvere molte cose in momenti specifici.