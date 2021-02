Ultime Notizie » Contenuti web » Google News Spagna: editori fanno marcia indietro dopo calo di visite ai loro quotidiani

Gli editori spagnoli che prima tanto criticavano Google News Spagna, adesso piangono il morto e vogliono trattare con Mountain View. Una volta che si sono resi conto il gran volume di visite che veicolava il fatto di essere presenti nella finestrella di Google News dentro i risultati di ricerca di Google, hanno capito che le perdite finanziarie derivanti dall’atto, non valevano piu’ il gioco della candela e hanno deiciso di fare marcia indietro.

Prima hanno costretto alla drastica decisione di Google di togliere il servizio in Spagna, tramite l’approvazione di una nuova legge sul copyright e sul diritto d’autore che entrera’ in vigore a gennaio 2015, obbligando gli aggregatori di notizie a pagare un contributo ai produttori di contenuti anche per poterne pubblicare solo una piccola anteprima. E adesso, come si suol dire, piangono il morto e tramite il governo vogliono far ritornare Google News in Spagna. Evidentemente l’esempio successo in Germania non era servito a nulla.

Che figuraccia hanno fatto gli editori spagnoli!