Ultime Notizie » Cloud computing » Pentagono sviluppa Intelligenza Artificiale per la previsione degli eventi

La previsione degli eventi è una nuova applicazione che viene data all’Intelligenza Artificiale. Attualmente l’IA sta avendo uno sviluppo così ampio da essere utilizzata ovunque. Un esempio di questi usi può essere: Sicurezza, Shopping, Ricerche, Assistenti, Giochi (a volte diventa brutto), Traduzione, Combatti le pandemie, Guida autonoma, ecc.

Anticipare il futuro

Uno degli usi che il Pentagono vuole dargli è identificare la previsione degli eventi e quindi prestare attenzione a quelli principali prima che si verifichino.

I test effettuati si chiamano GIDE (Global Information Domain Experiments), questo mescola dati provenienti da varie fonti come: immagini satellitari, rapporti di intelligence, sensori, radar e altri punti che aiutano a ottenere dati dall’ambiente.

Queste informazioni vengono elaborate tramite il cloud computing, per garantire che i dati globali vengano elaborati in modo efficiente e siano accessibili ai funzionari e alle agenzie militari che lo richiedono.

Esempi di applicazioni

Il generale dell’aeronautica statunitense Glen D VanHerck ha affermato che i dati saranno disponibili anche per i leader civili. L’idea è la, per poter agire con largo anticipo e avere una maggiore capacità di risposta.

Un esempio di ciò può essere la previsione che un sottomarino lascerà un porto e si perderà in mare. Può essere utilizzato anche nella previsione dei parcheggi per reindirizzare il traffico verso un punto con maggiore capacità.

Gli Stati Uniti non stanno dicendo quanto velocemente possa funzionare questo sistema basato sull’Intelligenza Artificiale. È noto che attualmente ha condotto tre test e si prevede che sia pianificato un quarto test. Vanderck ha detto:

“La possibilità di vedere giorni in anticipo crea uno spazio per la decisione”.

“Come comandante operativo, Spazio decisionale per me significa – continua – posizionare forze potenzialmente per creare opzioni di deterrenza per fornirlo al segretario o persino al presidente”.