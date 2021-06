Ultime Notizie » Berrettini Djokovic » BERRETTINI DJOKOVIC Streaming Live Tennis Roland Garros, dove Diretta TV

STREAMING LIVE TENNIS – Matteo Berrettini (virtualmente numero 7 del mondo nella race che qualifica i primi 8 per le Atp Finals di Torino) sfida, alle ore 20:00 italiane di oggi mercoledì 9 giugno, il numero 1 al mondo Novak Djokovic nel quarto di finale del Roland Garros 2021 di Parigi. In palio ci sono le semifinali: unico azzurro a battere un numero 1 a Parigi è stato Panatta nel 1976. Tra Berrettini e Djokovic c’è un solo precedente: alle Atp Finals dello scorso novembre quando Nole superò il tennista romano per 6-2 6-1 nel girone all’italiana.

Dove vedere Berrettini-Djokovic Streaming Gratis e Diretta LIVE TV senza Rojadirecta

Novak Djokovic ha giocato 44 partite contro tennisti italiani con un bilancio di 41 vittorie e 3 sconfitte.

Berrettini-Djokovic si giocherà oggi mercoledì 9 giugno come quarto match in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, ma comunque non prima delle ore 20:00 italiane. Berrettini-Djokovic in diretta tv sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it).