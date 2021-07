Ultime Notizie » Argentina » Argentina-Brasile Streaming TV, dove vedere Gratis la Finale di Copa America

Argentina-Brasile streaming gratis e diretta tv. Al Maracanã di Rio de Janeiro, come due anni fa (3-1 brasiliano al Perú), le due nazionali più forti del Sudamerica si giocano il trofeo di Coppa America. In caso di vittoria sarà la Coppa numero 10 per la Seleção di Tite, la numero 15 per l’Albiceleste dell’ex atalantino e laziale Scaloni. Attesissima la sfida Neymar e Lionel Messi i cui risvolti potrebbero condizionare la corsa al Pallone d’Oro.

Le formazioni di Argentina-Brasile



Brasile (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Paquetá, Casemiro, Fred; Everton, Neymar, Richarlison. CT Adenor Leonardo Bacchi “Tite”.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. CT Lionel Scaloni.

Arbitro: Ostojich E (Uruguay).

Dove vedere Argentina-Brasile streaming gratis e diretta tv

La partita di calcio Argentina-Brasile, valida per la 47esima finale della Copa América, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow.

Colombia batte Perù 3-2 e finisce al terzo posto in Copa America

Si potrà seguire l’incontro a partire dalledi domenica 11 luglio 2021 anche in(gratis per gli abbonati) su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Colombia-Perù, finale per il 3° e 4° posto, è stata vinta ieri sera dalla nazionale colombiana con il risultato di 3-2. Decisivo il centro di Luis Diaz, autore di una doppietta, al 94′. All’Albirroja non basta il temporaneo 2-2 di Lapadula, al terzo gol nella competizione. Marcatori gol: 45′ Yotun (P), 49′ Cuadrado (C), 66′ Luis Diaz (C), 82′ Lapadula (P), 94′ Luis Diaz (C).