Ultime Notizie » A che ora gioca la Nazionale » Italia-Inghilterra Streaming TV, dove vedere Gratis la Finale degli Europei

Italia-Inghilterra streaming gratis e diretta tv. Allo stadio Wembley di Londra, le due nazionali più forti d’Europa si giocano il titolo di Campione nella finale degli Europei di calcio Euro 2020 Questa sarà la prima finale dell’Inghilterra agli Europei e la prima in un grande torneo internazionale da quando vinse la Coppa del Mondo del 1966. È il divario più lungo tra due finali (Mondiali/EURO) per qualsiasi nazionale europea (55 anni). Sono ventisette i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole all’Italia che ha raccolto 10 successi contro le 8 vittorie dell’Inghilterra, 9 i pareggi.

Roberto Mancini: “Dobbiamo essere tranquilli e concentrati sul nostro gioco. Ai ragazzi ho detto: divertiamoci ancora una volta, è l’ultima occasione per farlo. L’Inghilterra fisicamente è più forte, ma il calcio per fortuna si gioca palla a terra. E a volte vincono i più piccoli. È uno dei momenti più importanti della mia carriera. In azzurro ho giocato in squadre fortissime, l’Under 21 e la Nazionale, ma non ho vinto niente. Ora ho l’occasione di rifarmi”.

Gareth Southgate: “L’Italia è una squadra che ha forse i migliori record a livello europeo. Sono un gruppo pieno di qualità e hanno un grande allenatore: dovremo stare attenti. Li ho seguiti parecchio negli ultimi due anni. So bene il lavoro che sta facendo Roberto Mancini e conosco anche la loro delusione per non essersi qualificati ai Mondiali del 2018. L’Italia è un paese pieno di storia nel calcio: la loro nazionale ha fatto dodici semifinali e dieci finali di grandi eventi. Noi abbiamo ancora tanta strada da fare per essere considerati una nazionale come la loro”.

Le formazioni di Italia Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.. Allenatore Gareth Southgate.

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda).

Dove vedere Italia Inghilterra streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Inghilterra questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.