Ultime Notizie » Bayern Monaco » Bayern Monaco-Villarreal Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Bayern-Villarreal Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 12 aprile 2022 alle ore 21 italiane il ritorno dei quarti di Champions League, stesso orario di Real Madrid-Chelsea (andata 3-1) che però viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

Dopo il risultato di 1-0 nella partita di andata ottenuto in Spagna, Unai Emery prova con il suo Villarreal a ottenere l’accesso alle semfinali di Champions League. Giocherà all’Allianz Arena contro un Bayern Monaco che con Nagelsmann vuole ribaltare il risultato. Un Villarreal super in Europa (ha eliminato anche la Juventus) ma che stenta nel campionato spagnolo, dove è settimo e reduce dal pareggio con l’Athletic Bilbao. Decisamente meglio per bavaresi di Nagelsmann, i quali sono primi in Bundesliga con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Di seguito le informazioni per vedere Bayern-Villarreal streaming gratis e diretta video live tv.

Robert Lewandowski del Bayern Monaco ha segnato 46 gol ufficiali in questa stagione, con sei dei suoi otto gol casalinghi in UCL che sono arrivati prima del 30° minuto di gioco. Nel frattempo, Arnaut Danjuma del Villarreal è stato coinvolto nel 47% dei gol della sua squadra in questa stagione di UCL (6 gol, 2 assist) ed ha segnato il gol della vittoria nella gara di andata.

⚽ Dove vedere Bayern-Villarreal Diretta TV

Bayern-Villarreal diretta da vedere su Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Si gioca, come detto, allo stesso orario di Real Madrid-Chelsea che viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato due triplette in questa stagione, entrambe in partite di UEFA Champions League (Benfica e Salisburgo), Solo Cristiano Ronaldo nel 2015-16 (Real Madrid) ha segnato tre triplette in CL.

⚽ Bayern-Villarreal Streaming Gratis

Bayern-Villarreal streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o Tarjeta Roja Online, perchè considerati illegali in Italia.

Arnaut Danjuma del Villarreal ha segnato sei gol in UEFA Champions League in questa stagione, ci sono solo sono tre giocatori nella competizione 2021-22 che hanno segnato più (Robert Lewandowski 12, Karim Benzema 11 e Mohamed Salah 8).

Bayern-Villarreal Streaming Live: ultime notizie formazioni

La sconfitta del Bayern Monaco contro il Villarreal all’andata è stata la ventesima sconfitta dei tedeschi contro una squadra spagnola in una competizione europea. Il Bayern Monaco vuole evitare di essere eliminato ai quarti di finale della UEFA Champions League per due volte consecutive. L’allenatore del Villarreal, Unai Emery, cercherà di superare i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella sua carriera.

⚽ Le probabili formazioni di Bayern-Villarreal

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T Müller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Fruchtl, Stanisic, Richards, Sanè, Wanner, Sabitzer, Roca, Nianzou, Tillmann, Musiala.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin, Capoue, Parejo; Lo Celso, Moreno, Danjuma. Allenatore: Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Iker Alvarez, Mandi, Gaspar, Pedraza, Aurier, Trigueros, Iborra, Moi Gomez, Chukwueze, Pino, Alcacer.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic (Slovenia). Quarto uomo: Jug (Slovenia). VAR: Irrati (Italia). Assistente VAR: Praprotnik (Slovenia).

Statistica in evidenza: il Bayern Monaco ha segnato dieci gol nei primi tempi nell’arco delle quattro partite casalinghe in questa stagione di UCL.

Alternative per vedere Bayern-Villarreal in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Bayern-Villarreal non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e Tarjeta Roja Online sono considerati illegali in Italia. I siti online streaming calcio che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio (come “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta TV” e “PirloTV”) sono irregolari con la legge italiana.