Dove vedere Manchester City-Bayern Monaco Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano all’Etihad Stadium oggi martedì 11 aprile 2023 alle ore 21 italiane, per la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League stagione 2022-2023.

Il Manchester City ha eliminato il Lipsia e il Bayern Monaco che ha eliminato il PSG con il nuovo allenatore Tuchel al posto di Nagelsmann. Entrambe le squadre sono considerate come canvidate al titolo finale. La gara di ritorno si giocherà in Baviera il 19 aprile. Di seguito le probabili formazioni e come si fa per vedere Manchester City-Bayern Monaco streaming gratis e diretta video tv.

Manchester City-Bayern Monaco Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il desiderio di vincere la Champions è molto grande per l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, che ritiene un onore giocare contro il Bayern Monaco: “L’obiettivo è vincere ogni stagione, nonostante le avversarie siano forti”.

L’attaccante norvegese Erling Haaland ha realizzato 10 marcature in 6 incontri di Champions League indossando la divisa del Manchester City. Questo risultato gli ha permesso di pareggiare il primato di Sebastian Haller, il quale aveva ottenuto la stessa cifra di reti con l’Ajax nel medesimo numero di partite.

⚽ Le probabili formazioni di Manchester City-Bayern Monaco

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Haaland, Grealish. Allenatore Guardiola. A disposizione in panchina: Ortega, Carson, Alvarez, Gomez, Laporte, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips, Walker.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Musiala; Gnabry. Allenatore Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich, Schenk, Sarr, Cancelo, Mazraoui, Stanisic, Blind, Gravenberch, Coman, Mané, Tel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna) Guardalinee: Barbero-Nevado. 4° Uomo: Munuera. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

⚽ Manchester City-Bayern Monaco in TV invece di Rojadirecta Live Club



Manchester City-Bayern Monaco in tv con i cnali digitali di Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 253), oltre a Infinity+. Thomas Muller è riuscito a trionfare in 99 delle 140 sfide disputate nella Champions League: se riuscirà a ottenere un nuovo successo, il calciatore del Bayern Monaco diventerà il terzo atleta di sempre a raggiungere le 100

⚽ Dove vedere Manchester City-Bayern Monaco Streaming Gratis in alternativa a RojadirectaTV in italiano



vittorie, dopo Cristiano Ronaldo (115) e Iker Casillas (101), ma il primo a riuscirci giocando solamente con la stessa squadra. Alla stessa ora possiamo anche vedere Benfica-Inter in chiaro su Canale 5.

Manchester City-Bayern Monaco streaming gratis per gli abbonati su ogni smart tv attraverso Sky Go e Infinity+, a pagamento per tutti con NOW. Sul sito e sulla app della Gazzetta dello Sport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. La partita non si può vedere online su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternativa per Guardare Online Manchester City-Bayern Monaco Streaming Gratis

Alternative per vedere Manchester City-Bayern Monaco non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è vietata in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV“, “Pirlotv” o “RojadirectaTV“. In tutte le 7 sfide affrontate fino ad oggi contro il Bayern Monaco, Haaland ha realizzato 5 reti, tutte indossando la maglia del Borussia Dortmund: tuttavia, in ogni occasione si è sempre ritrovato a subire una sconfitta al termine della partita. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.