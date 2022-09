Ultime Notizie » Bayern Monaco » Inter-Bayern Streaming TV, come guardare Gratis Diretta

Dove vedere Inter-Bayern Monaco Streaming Gratis: Assieme a Napoli-Liverpool, oggi mercoledì 7/9/22 alle ore 21:00 italiane si gioca anche Inter-Bayern Monaco. A San Siro si gioca per la 1a giornata del Gruppo C (girone che include anche Barcellona e Viktoria Plzen), esordio nella fase a gironi di UEFA Champions League.

Lautaro Martínez ha segnato il gol di apertura in cinque delle sei partite di Champions League in cui lui è riuscito a segnare, mentre un altro gol in UCL vedrebbe Sadio Mané del Bayern Monaco diventare solo il quarto giocatore africano ad avere segnato 25 gol in questa competizione. Statistica da segnalare: le ultime quattro partite dell’Inter hanno visto la squadra che giocava in casa in quel momento segnare esattamente tre gol. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Inter-Bayern Monaco streaming gratis e diretta video tv.

Inter-Bayern Monaco Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan, l’Inter si tuffa nel primo turno di Champions League. A San Siro, infatti, arriva una delle favoritissime al successo finale, il Bayern Monaco di Nagelsmann, reduce dal pari in Bundesliga contro l’Union Berlino.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. Allenatore Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Tel.

Arbitro: Clément Turpin (40 anni, Francia).

⚽ Dove vedere Inter-Bayern Monaco Diretta invece di Rojadirecta TV



Inter-Bayern Monaco diretta sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 del digitale).

Una telecronaca tutta da seguire con le emozionanti dinamiche del pubblico del Meazza e le voci dei telecronisti Sky.

Diretta Inter-Bayern Monaco streaming anche con Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Su Mediaset Infinity+, la telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

⚽ Inter-Bayern Monaco Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



Inter-Bayern Monaco streaming gratis per gli abbonati attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Disponibile anche su NOW e in streaming su Infinity+.

Alternativa per vedere Online Inter-Bayern Monaco Streaming Gratis

Alternative per vedere Inter-Bayern Monaco non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.