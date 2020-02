Chelsea Bayern Monaco streaming gratis link. Allo Stadio “Stamford Bridge” di Londra va in scena Chelsea-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La squadra allenata da Frank Lampard è quarta in Premier League con 44 punti, mentre i tedeschi dopo 23 giornate conducono con 49 punti. L’ultima volta che si sono affrontate, nell’estate del 2017 nell’ICC, ha vinto il Bayern 3-2. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Chelsea Bayern Monaco streaming e diretta tv.

Chelsea Bayern Monaco streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le nostre probabili formazioni di Chelsea Bayern Monaco:

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Jorginho, Kovacic, Emerson Palmieri; Willian, Barkley; Giroud. All. Frank Lampard.

Bayern Monaco (4-4-2): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

All. Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Turpin (Francia).

Chelsea Bayern Monaco Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Chelsea Bayern Monaco in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi martedì 25 febbraio 2020 su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253 satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play. Mediaset ha scelto Napoli-Barcellona in chiaro che si gioca alla stessa ora.