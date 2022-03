Dove vedere Juventus-Villarreal Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 21 italiane per la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Dusan Vlahovic ha bagnato con un gran gol il suo esordio assoluto in Champions League, gli spagnoli hanno poi rimontato nella ripresa grazie al gol di Dani Parejo. L’1-1 dell’Estadio de la Ceramica rende decisiva la sfida di ritorno all’Allianz Stadium di questa sera, dove la Juventus dovrà vincere per ottenere la qualificazione ai quarti di finale davanti al proprio pubblico. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Villarreal streaming gratis e diretta video tv.

I bianconeri nelle ultime sette occasioni in cui sono stati impegnati nella fase a eliminazione diretta della Champions League, non hanno mai vinto la gara d’andata (3 pareggi e 4 sconfitte): in quattro delle cinque occasioni più recenti sono stati eliminati, ottenendo la qualificazione contro l’Atletico Madrid nella stagione 2018-2019.

⚽ Dove vedere Juventus-Villarreal Diretta invece di Rojadirecta TV



Juventus-Villarreal diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La Juventus ha perso solo 3 delle 23 gare casalinghe giocate contro squadre spagnole in Champions League, per il resto 12 vittorie e 8 pareggi. Per la prima volta in assoluto, però, l’avversario sarà il Villarreal.

⚽ Juventus-Villarreal Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



Juventus-Villarreal streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Gli spagnoli hanno vinto le ultime due trasferte di Champions League, tante quante nelle precedenti 15 gare giocate fuori casa. La Juventus ha vinto invece tutte le ultime sei partite giocate in casa in questa competizioni, solo una volta ha fatto di meglio arrivando a 10 tra il 1996 e il 1997 (striscia più lunga di sempre per una squadra italiana).

Juventus-Villarreal Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri recupera Chiellini e Dybala, ma entrambi andranno in panchina. In attacco Vlahovic-Morata, con Cuadrado diviso tra tridente e centrocampo. Oltre a Bonucci, out anche Alex Sandro per un prbolema a un polpaccio. Gerard Moreno potrebbe tornare a disposizione di Emery. Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Albiol. Out Alberto Moreno.

Allegri: “Morata deve far gol, come Vlahovic. Ma stanno facendo bene in tanti e siamo pronti. Pellegrini è cresciuto molto, è contento ma ha ancora margini di miglioramento”.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Villarreal

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore Allegri.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. Allenatore Emery.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

Allegri: “In questo momento c’è solo da giocare e vincere. E la palla diventa più piccola e più pesante…Non ho preoccupazioni, la squadra ha trovato maturità, ci sarà da avere pazienza e interpretare bene la partita, con rispetto dell’avversario”.

Alternativa per vedere Online Juventus-Villarreal Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-Villarreal non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.