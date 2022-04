Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Champions League in tv: oggi Chelsea-Real Madrid e Villareal-Bayern Monaco

Dove vedere in tv le partite di calcio Chelsea-Real Madrid e Villareal-Bayern Monaco per la Champions League di oggi mercoledì 6 aprile 2022. Dopo Manchester City-Atletico Madrid e Benfica-Liverpool giocate ieri sera, oggi è il turno di altre due super sfide. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

Chelsea e Real Madrid si ritrovano per il secondo anno consecutivo tra le migliori otto d’Europa. L’anno scorso si erano affrontate in semifinale, e in fnale ci andarono i Blues. Nell’altra sfida, dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi di finale, il Villarreal di Unai Emery vuole fare fuori un’altra “grande”: il Sottomarino Giallo se la vedrà contro il Bayern Monaco. Occhi puntati ovviamente su Lewandowski, capocannoniere della Champions con 12 reti segnate nelle scorse 8 partite.

Dove vedere Chelsea-Real Madrid e Villarreal-Bayern Monaco in streaming e tv

Entrambe le partite si giocheranno alle 21.

, con telecronaca dallo Stamford Bridge di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, verrà trasmessa incon, la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League.invece si disputerà all’Estadio de la Ceramica e sarà mandata in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà visibile anche su Infinity +, previo abbonamento, scaricando l’app sulla propria smart tv. Per lo streaming, ecco le opzioni Infinity +, Sky Go e Now.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

