Ultime Notizie » Australian Open » Australian Open 2024 Streaming Gratis e Diretta TV, dove vedere il Tennis con Jannik Sinner

Appena è iniziato il 2024 e abbiamo già il primo grande torneo di tennis dell’anno. L’Open di Australia di tennis sta per iniziare e questa edizione promette di essere molto emozionante. Vuoi sapere come seguire il primo Grande Slam dell’anno? Ti diciamo tutte le opzioni in TV e in streaming.

Come seguire l’Open di Australia 2024 in TV e in streaming

L’Open di Australia 2024 inizierà il 14 gennaio e si concluderà il 28 dello stesso mese. Questo torneo di due settimane è il primo grande dell’anno e aveva il grande attrattivo del ritorno di Rafa Nadal all’elite (vincitore del torneo nel 2022), anche se alla fine è stato costretto a ritirarsi per infortunio.

Un grande numero di giocatori italiani parteciperà alle qualificazioni degli Australian Open 2024, insieme ai dieci italiani (Jannik Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Berrettini, Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi, Bronzetti) già qualificati tramite la classifica. Saranno in tutto 20 i tennisti italiani che proveranno a qualificarsi per il tabellone principale. Il sorteggio per il tabellone principale si terrà giovedì 11 gennaio alle 3:00 del mattino, ora italiana.

Dove vedere l’Open di Australia in TV?

Nel caso dell’Open di Australia, potrai godertelo completamente grazie a Eurosport, che detiene i diritti della competizione.

Come vedere il tennis sulla Smart TV?

Attualmente, non è disponibile gratuitamente in Italia, per vedere Eurosport sia inche inè necessario un. Le partite più interessanti di ogni giornata saranno trasmesse sui canali. I match di qualificazione che sono in programma da lunedì 8 gennaio a giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore 10:00 locali (ore 00:00 italiane) saranno visibili insu

Un’altra opzione per non dipendere da nessun operatore di telecomunicazioni è abbonarsi a DAZN. La piattaforma di streaming sportivo include anche i canali di Eurosport nei suoi contenuti, quindi non mancherà la possibilità di vedere il primo Grande Slam dell’anno tennistico. Questo contenuto è incluso nel pacchetto essenziale, quindi non dovrai pagare di più.

Come vedere le partite di tennis con il cellulare

Se hai scelto di abbonarti direttamente all’app di Eurosport (ex Eurosport Player), dovrai semplicemente scaricarla e inserire i dati di accesso con cui hai registrato il tuo account.