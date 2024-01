Ultime Notizie » astronomia » Lucy: il gigantesco diamante cosmico più grande della Luna

Il nostro universo è tremendamente vasto, pieno di misteri e oggetti affascinanti. Un esempio è un oggetto che gli astronomi trovarono per la prima volta quasi due decenni fa: un diamante più grande della Luna stessa, rendendolo il più grande diamante conosciuto mai scoperto.

Il pezzo di diamante cosmico – scoperto nel 2004 – ha un diametro di 4.000 chilometri, che supererebbe quello della Luna, che ha un diametro di 3500 chilometri. Questo oggetto, che gli astronomi hanno scelto di chiamare “Lucy”, è in realtà un gigantesco pezzo di carbonio cristallizzato, il cuore di una stella morente, e si trova a circa 50 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Centauro. Secondo la BBC, la stella si chiama “Lucy” dal nome della canzone dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.

La stella in questione, il cui nome tecnico è BPM 37093, è identificata come una nana bianca. Questi oggetti sono il nucleo lasciato da una stella quando rimane senza carburante. In effetti, il Sole diventerà una nana bianca quando brucerà tutto il suo combustibile in circa 5 miliardi di anni. Ciò significa che BPM 37093, prima di essere un diamante, brillava come il Sole, solo che quando il suo carburante si esaurì cominciò a comprimersi e svanendo finì per diventare un diamante.

Alla fine della loro vita, le stelle con massa simile a quella del nostro Sole si trasformano in una gigante rossa, che perde i suoi strati esterni, e la stella viene compressa, raggiungendo un’elevata densità detta nana bianca. Questa stella morta può durare miliardi e persino trilioni di anni, svanendo e raffreddandosi gradualmente fino a diventare invisibile.

Il diamante cosmico più grande della Luna

Sebbene i diamanti possano essere rari e preziosi sulla Terra, sono molto più comuni nell’universo.

L’elemento chiave è il carbonio, qualcosa che abbonda ovunque. Ci sono pianeti dove piovono addirittura diamanti : su Urano e Nettuno, ad esempio, le condizioni di temperatura e pressione sono così estreme che gli atomi di carbonio potrebbero trasformarsi in diamanti nelle loro atmosfere. Da parte loro, le nane bianche sono composte principalmente da carbonio cristallizzato, quindi sono essenzialmente diamanti cosmici.

Le nane bianche emettono radiazioni e pulsazioni che gli astronomi possono rilevare per determinarne la composizione. “Misurando queste pulsazioni, siamo stati in grado di studiare l’interno nascosto della nana bianca, proprio come le misurazioni sismografiche dei terremoti consentono ai geologi di studiare l’interno della Terra. “Abbiamo scoperto che il carbonio all’interno di questa nana bianca si è solidificato per formare il più grande diamante della galassia”, ha detto alla BBC l’astronomo Travis Metcalfe dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals, che ha guidato il team di ricercatori.

Ed è così che mentre il diamante più grande scoperto sulla Terra pesa poco più di 500 carati, nel cielo i resti di una stella potrebbero essere diamanti da 10.000 milioni di trilioni di trilioni di carati, come Lucy.

Infine, vale la pena ricordare che le nane bianche sono comuni, anche il Sole diventerà una e potrebbe anche rimanere come un gigantesco diamante al centro del Sistema Solare. Più recentemente è stata segnalata anche la scoperta di nane bianche delle dimensioni della Terra , ed è probabile che presto ne verranno scoperte altre.