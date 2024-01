Ultime Notizie » Australian Open » Finale Tennis Australia Open: sarà Sinner contro Medvédev, dove vederla in tv e streaming

DIRETTA TENNIS – In questa giornata storica per il tennis italiano, è stato il Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner nella finale di Melbourne degli Australian Open 2024. Il russo ha sconfitto in rimonta Alexander Zverev in un altro incontro durato 4 ore, ribaltando un deficit di due set a zero e combattendo duramente dal fondo campo: 5-7 3-6 7-6 (4) 7-6 (5) 6-3. Medvedev affronterà Jannik Sinner in finale domenica mattina alle ore 9:30 italiane: una sfida in diretta streaming che terrà gli appassionati di tennis italiani e non davanti agli schermi. Scopri dove vedere la finale di tennis degli AO Sinner Medvedev in diretta streaming.

Vi anticipiamo che si può vedere anche con gli abbonamenti di Now TV, Dazn, Tim Vision e nel pacchetto dedicato di Amazon Prime, e in streaming su Discovery+.