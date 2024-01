Ultime Notizie » Errori VAR » Allegri (Juve): “il VAR è soggettivo”, allora perchè seguire il calcio?

Massimiliano Allegri gode della seconda vittoria in rimonta in quattro giorni contro la Salernitana, che consente alla Juventus di rimanere vicina all’Inter, capolista e campione d’inverno. Il tecnico livornese applaude i progressi offensivi dei suoi giocatori ma critica la fase difensiva, affermando che stanno subendo troppi gol che li costringono a rimontare.

Nonostante le assenze di giocatori chiave come Federico Chiesa, Manuel Locatelli ed Andrea Cambiaso, la Juventus ottiene un’altra vittoria esterna di misura grazie ai gol di un subentrato come Iling-junior e di Dusan Vlahovic. Questo risultato è molto importante per la squadra, che rimane vicina all’Inter e sembra più forte delle difficoltà che deve affrontare. Allegri commenta che la lotta per lo Scudetto è ancora aperta, ma l’obiettivo principale è raggiungere la semifinale di Coppa Italia: giovedì 11 gennaio alle ore 21 si gioca Juventus-Frosinone in diretta streaming su Canale 5.

Secondo Allegri, la squadra sta migliorando fisicamente e sta affrontando le difficoltà con serenità. Tuttavia, il tecnico si preoccupa del fatto che stanno subendo troppi gol e che questo sta diventando un problema ricorrente. Allegri sottolinea l’importanza di lavorare su queste cose e afferma che la squadra è peggiorata nella fase difensiva, nonostante i progressi in attacco.

L’allenatore della Juventus parla della prestazione della squadra nel recente match contro l’Inter e del suo pensiero sul VAR. Sottolinea l’importanza di sfruttare al meglio il giocatore Vlahovic e il suo miglioramento tecnico. Afferma che la vittoria è fondamentale e che la squadra sta lavorando bene, ma che ci sono momenti in cui sembra vulnerabile. Riguardo al bilancio del girone di andata, afferma che i 46 punti ottenuti sono buoni, ma che è necessario migliorare per ottenere 50 punti nella seconda metà della stagione. Infine, esprime la sua opinione sul VAR, sostenendo che sia una questione soggettiva e che sia importante accettarlo come tale.

Perchè seguire il calcio se il VAR è soggettivo?

La decisione di seguire o meno il calcio non dovrebbe dipendere esclusivamente dall’introduzione del VAR (Video Assistant Referee) o dalla sua soggettività, errori VAR inclusi. Il calcio è uno sport popolare che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo per molte ragioni diverse.

Perchè è così popolare il calcio nel mondo?

Il calcio è diventato uno degli sport più popolari al mondo per diverse ragioni che proveremo a sintetizzare qui di seguito in alcuni punti:

1.

: Il calcio richiede solo una palla e uno spazio aperto per giocare, il che lo rende accessibile a persone di tutte le età e livelli economici. Non sono necessarie attrezzature costose, il che facilita la partecipazione.

2. Semplicità delle regole: Le regole del calcio sono relativamente semplici da capire, rendendo il gioco attraente anche per chi non è appassionato di sport. Questa semplicità facilita la partecipazione e la comprensione del gioco.

3. Struttura organizzativa: Il calcio ha una solida struttura organizzativa a livello internazionale, nazionale e locale. Ci sono numerosi tornei e competizioni che coinvolgono squadre di tutto il mondo, il che aumenta l’interesse e l’entusiasmo.

4. Cultura e tradizione: Il calcio è spesso intrecciato con la cultura e la tradizione di molte società. Le squadre di calcio spesso rappresentano una comunità o una regione specifica, creando un forte senso di appartenenza e identità tra i tifosi.

5. Competitività e emozione: Il calcio è caratterizzato da una grande competitività e da momenti emozionanti. Le partite possono cambiare rapidamente, e questo suscita un forte coinvolgimento emotivo tra i tifosi.

6. Media e comunicazione: La diffusione del calcio è stata facilitata dai mezzi di comunicazione di massa. Le partite sono trasmesse in televisione e online, permettendo a un vasto pubblico di seguire gli eventi in tempo reale.

7. Giocatori di talento: La presenza di giocatori talentuosi e carismatici ha contribuito a rendere il calcio ancora più attraente. I grandi campioni diventano spesso icone e ispirano milioni di persone in tutto il mondo.

8. Eventi mondiali: La Coppa del Mondo FIFA è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Questo torneo quadriennale crea un’enorme eccitazione e coinvolgimento a livello globale, contribuendo a consolidare la popolarità del calcio.

In sintesi, la combinazione di accessibilità, semplicità delle regole, struttura organizzativa solida, cultura, emozione e talento dei giocatori ha contribuito a fare del calcio uno degli sport più amati e seguiti in tutto il mondo.