Ultime Notizie » Australian Open » Tennis: Sinner-Baez Streaming Gratis, dove vederla in TV

DIRETTA TENNIS – La sfida dell’Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Sebastian Baez si terrà venerdì 19 gennaio sulla Margaret Court Arena. Sinner ha avuto un buon inizio di torneo, con due vittorie senza troppi problemi contro Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong. Ora dovrà affrontare l’argentino Baez (29° giocatore del mondo) nel terzo turno. Baez ha vinto i suoi primi due match contro James Duckworth e Daniel Elahi Galán. L’unico incontro precedente tra Sinner-Baez è avvenuto al Rolex Shanghai Masters 2023, con Sinner che ha vinto in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.

A che ora gioca Sinner?

Jannik Sinner e Sebastian Baez si sfideranno al Margaret Court Arena di Melbourne (Australia) alle ore 2 AM italiane di venerdì 19 gennaio 2024.

Dove vedere Sinner-Baez Streaming Gratis e TV

Tutti gli incontri degli Australian Open, inclusa la sfida Sinner-Baez, saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, ma saranno disponibili anche su Discovery+ in streaming, che offre la possibilità di seguire tutti i campi. Questa è un’offerta unica nel suo genere, che permette di godere della copertura completa dei campi in diretta. Inoltre, gli abbonati a DAZN, Sky e Tim Vision potranno accedere ai due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2.