Ultime Notizie » ChatGPT » App ChatGPT per “inviare messaggi a Gesù Cristo”

“La cosa terribile non è che le persone non credano in Dio, ma che finiranno per credere in qualsiasi cosa…” recita un aforisma del famoso scrittore e giornalista britannico GK Chesterton.

Una nuova applicazione basata sull’intelligenza artificiale (IA), “progettata per cristiani devoti che cercano una connessione più profonda”, consente agli utenti di inviare messaggi di testo con immagini di Gesù e altri personaggi biblici.

L’app Text With Jesus (chattare con Gesù, in italiano) è stata creata dall’azienda americana di sviluppo di applicazioni Catloaf Software. Attualmente è disponibile sull’App Store di Apple per iPhone, iPad e Mac.

Secondo il sito web di Text with Jesus, la piattaforma funziona con ChatGPT e replica le caratteristiche di un servizio di messaggistica istantanea, consentendo agli utenti di “imbarcarsi in un viaggio spirituale” e partecipare a “conversazioni illuminanti con Gesù Cristo” e altri personaggi biblici.

“L’applicazione è uno strumento per la riflessione e l’apprendimento, non sostituisce la preghiera o la fede personale“, spiegano gli sviluppatori dell’app. Inoltre, sottolineano che “non intende fornire conoscenze divine reali o possedere alcuna forma di coscienza divina, ma semplicemente utilizza il suo modello di linguaggio per generare risposte basate su un ampio corpus di testi biblici e religiosi“.

Il design dell’applicazione è semplice e facile da usare, è sufficiente premere su uno dei personaggi biblici e si riceverà immediatamente un messaggio di saluto.

In un’intervista al portale Christian Headlines, il CEO di Catloaf Software, Stéphane Peter, ha dichiarato che l’IA dell’applicazione è “ampiamente addestrata in una vasta gamma di letteratura cristiana disponibile pubblicamente, inclusa varie versioni della Bibbia in diverse lingue“.

Text With Jesus include anche una funzione per chattare con Satana, ma a un costo mensile di 2,99 dollari. Le figure di Adamo, Eva e dell’Antico Testamento appaiono anche nella versione a pagamento dell’abbonamento.