Ultime Notizie » affiliazione » Come usare ChatGPT per guadagnare soldi extra: 5 modi per monetizzare l’AI

Dall’inizio del suo debutto, l’Intelligenza Artificiale sviluppata da OpenAI, nota come ChatGPT, ha continuato ad accrescere il proprio seguito grazie alla sua capacità di produrre risultati in termini di intrattenimento, efficienza, produttività e altri scopi. In soli 5 giorni, ha già raggiunto il milione di utenti, un dato sorprendente che, in poco più di 2 mesi, è salito a 100 milioni. Nel tempo, gli utilizzatori, i mezzi di comunicazione e le società sono stati coinvolti in questo progetto e hanno sperimentato diverse modalità per trarne il massimo beneficio.

Inoltre, ci sono numerosi esempi di individui che hanno tratto beneficio dall’utilizzo di ChatGPT per ottenere guadagni finanziari. Molti di questi casi hanno avuto successo nel raggiungere i loro obiettivi. Pertanto, abbiamo selezionato alcune strategie per utilizzare l’intelligenza artificiale e ottenere entrate supplementari.

Come usare ChatGPT per fare soldi

1- Sviluppare e commercializzare corsi online

ChatGPT rappresenta una risorsa preziosa per generare profitti tramite la produzione di contenuti di alta qualità, in particolare attraverso la creazione di corsi, webinar o altri materiali didattici vendibili ad altri.

Il tuo pubblico apprezzerà l’esperienza di apprendimento coinvolgente che puoi creare con ChatGPT. Un esempio concreto di questa strategia è Lance Junck, un giovane di 23 anni che ha guadagnato quasi 35.000 euro in tre mesi vendendo un corso su Udemy riguardante l’utilizzo di ChatGPT.

2- Produzione e editazione di contenuti

Le imprese vogliono trovare modi per generare profitti o ridurre i costi attraverso la produzione di contenuti, come ad esempio articoli, notizie, testi per i social media, descrizioni di prodotti, script per video e siti web, ma anche semplificare la loro editazione.

In ogni caso, presenta anche dei svantaggi, quali un eventuale effetto negativo sulla qualità, sullo stile, sulla fiducia e sull’autenticità, nonché la possibilità di plagio, sanzioni e utilizzi illeciti.

3- Marketing tramite affiliazione e promozione tramite email

Per evitare di ricevere una notifica di violazione, si suggerisce agli utenti di apportare delle modifiche all’articolo generato dall’intelligenza artificiale.

Gli utilizzatori di ChatGPT possono utilizzare questo servizio per guadagnare soldi attraverso il marketing di affiliazione, il quale consente di promuovere marchi, servizi e prodotti su una piattaforma online o un sito web in cambio di una parte delle vendite.

4- Investire

Nonostante ChatGPT non possa essere paragonato ad investitori di lunga data, può comunque essere utilizzato per chiedere consigli sull’investimento. Come risposta, si suggerisce di investire in società tecnologiche che sviluppano prodotti e servizi di intelligenza artificiale, in fondi di capitale di rischio specializzati in startup di intelligenza artificiale, o in titoli collegati all’IA.

5- Traduzioni e doppiaggio

ChatGPT, un sistema di apprendimento automatico, può essere utilizzato per la traduzione di lingue, permettendo di tradurre manuali, materiali formativi e descrizioni di prodotti per i clienti. Esperti suggeriscono anche l’utilizzo di ChatGPT per offrire servizi di traduzione su piattaforme freelance.

Inoltre, strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT sono utilizzati per la localizzazione di contenuti multimediali, come ad esempio la doppiatura di serie televisive per società di streaming come Netflix o la traduzione di video per i creatori di contenuti su piattaforme come YouTube e TikTok.