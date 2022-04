Ultime Notizie » Deezer » Come vedere le traduzioni delle canzoni su Deezer

Deezer è una delle piattaforme di musica streaming più popolari oggi e per soddisfare i suoi utenti, l’app sta introducendo una nuova funzione di traduzione delle canzoni.

Mostrare i testi delle canzoni è già disponibile in altri servizi come Spotify o Apple Music, per fare alcuni esempi. Per questo motivo e per offrire un’esperienza migliore alla sua gente, le traduzioni sono già una realtà in Deezer.

Sebbene per ora ci siano solo traduzioni di canzoni popolari in inglese, la promessa di Deezer è che presto questo nuovo strumento raggiungerà sempre più angoli dell’applicazione. In effetti, ci sono più di 10 mila canzoni che possono essere già tradotte nativamente nell’app, un fatto che farà sicuramente piacere a tutti gli appassionati di musica in inglese.

Va chiarito che, almeno per il momento, potranno essere tradotte solo le canzoni in quella lingua. Tuttavia, e qui nomineremo una funzione univoca che non è disponibile su altre piattaforme, ci sono state fino a quattro lingue valide per la traduzione: spagnolo, portoghese, tedesco e francese.

Ora, se vuoi sapere come vedere queste traduzioni su Deezer e goderti così la musica in inglese, dovresti prestare attenzione ai semplici passaggi che ti mostreremo subito.

Come trovare traduzioni per canzoni su Deezer

Accedi all’app Deezer. Trova una canzone che ti piace in lingua inglese e riproducila. Visualizza la finestra del brano e fai clic sul pulsante Testi, che si troverà nell’angolo in basso a destra all’interno del brano o della copertina dell’album. Una volta visualizzato il testo della canzone, premere ora il pulsante in basso che indica “Con traduzione”.

Fatto! Questo sarebbe tutto per goderti i testi in inglese e spagnolo di quelle canzoni che includono già la funzione di traduzione, proprio come abbiamo detto prima, puoi anche tradurle in portoghese, tedesco o francese.