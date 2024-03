Ultime Notizie » Cacao » Prezzi del Cacao ai massimi storici: cosa significa per il Cioccolato?

I prezzi del cacao hanno raggiunto un record storico martedì a causa della scarsità dell’offerta, che prevede un aumento dei costi del cioccolato. Secondo i media, i futures per la consegna a maggio sono saliti del 3,9% a 10030 dollari per tonnellata, superando per la prima volta la soglia dei 10000 dollari.

Questo aumento, pari al 138% dall’inizio dell’anno, è stato causato principalmente dalle condizioni climatiche avverse in Costa d’Avorio e Ghana, i due principali paesi produttori di

cacao al mondo. Lo afferma il rapporto dell’Organizzazione internazionale del Cacao (ICCO) pubblicato nel novembre 2023.

La pioggia intensa in queste regioni ha diminuito l’offerta di cacao, aumentando i costi di produzione per i produttori di cioccolato. Inoltre, la diffusione della malattia fungina della borsa nera negli alberi di cacao e i problemi di trasporto dei chicchi hanno contribuito a complicare ulteriormente la situazione.

L’Organizzazione Internazionale del Cacao ha avvertito che questo aumento dei costi degli ingredienti principali si rifletterà inevitabilmente nell’aumento dei prezzi dei prodotti di confetteria. È probabile che i consumatori si trovino di fronte a un aumento dei prezzi del cioccolato nei prossimi mesi a causa di questa situazione di mercato.