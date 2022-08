Ultime Notizie » biglietti concerto » Spotify vende biglietti per i concerti dal vivo

Spotify ha una nuova iniziativa per rendere più facile per gli utenti assistere ai concerti di persona. Non si tratta solo di offrire all’interno dell’app informazioni sui nuovi eventi dei nostri artisti preferiti, ma la proposta è la vendita dei biglietti per i concerti.

Spotify ha aperto una pagina web dedicata alla vendita dei biglietti per i concerti dal vivo. Per vedere di cosa tratta questa proposta, non ti resta che andare su Spotify Tickets.

Vedrai concerti di diversi artisti in programma per i prossimi mesi con tutte le informazioni necessarie per partecipare… data, ora e prezzo del biglietto. E no, non ti indirizzerà a un’altra pagina per acquistare i biglietti, poiché potrai avviare il processo dalla stessa pagina.

Devi solo selezionare “Acquista biglietti” per permetterti di specificare quanti biglietti vuoi acquistare e continuare con il processo di acquisto.

Vedrai che l’unica condizione è che accedi con il tuo account Spotify

Ti chiederà le informazioni sul metodo di pagamento che utilizzerai e non preoccuparti, non utilizzerà la carta che hai utilizzato per l’abbonamento premium Spotify per impostazione predefinita. Una volta completati questi passaggi, il processo sarà terminato e avrai i biglietti per il concerto. È semplice e pratico.

Un dettaglio da tenere a mente è che hai un limite di tempo di 15 minuti per completare il processo di acquisto, poiché dopo tale periodo il tuo ordine scadrà. Su questo stesso sito troverai invece una sezione per vedere tutti i dettagli relativi ai biglietti che hai acquistato.

E in base ai biglietti che hai già acquistato, avrai una sezione che ti mostra sia i concerti passati che quelli che stanno per svolgersi, come se fosse il tuo programma di concerti. Al momento, questa nuova iniziativa sta lavorando in via sperimentale, quindi resta da vedere se Spotify deciderà di implementarla come parte dei suoi servizi.