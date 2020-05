Allerta OMS: prepararsi alla seconda e terza ondata di infezioni da coronavirus.

Il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Hans Kluge, ha avvertito questo Primo Maggio in una conferenza stampa che i paesi del mondo dovrebbero prepararsi per una “seconda o terza ondata” del coronavirus, fino a quando non sarà disponibile un vaccino.

“Se la prima ondata è passata, [il problema chiave] è che abbiamo acquistato il tempo per prepararci per una seconda o terza ondata, in particolare se non esiste un vaccino”, ha detto.

Quando sono trascorsi tre mesi dalla dichiarazione dell’OMS di un’emergenza sanitaria pubblica a causa dell’epidemia di coronavirus, il funzionario ha sottolineato l’importanza di essere preparati a qualsiasi evenienza: “che si tratti di una seconda ondata o di un’altra epidemia di un altro futuro agente infettivo […] richiederà la collaborazione e la comprensione di tutti”.

La salute pubblica deve avere un posto maggiore nella società.

Man mano che le misure di confinamento e blocco vengono allentate, Kluge invita i cittadini a fare la loro parte “mentre si muovono verso una nuova realtà in cui la salute pubblica deve avere un posto maggiore nella società”.

In linea con le dichiarazioni del direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha suggerito mercoledì che “la pandemia è tutt’altro che finita“, il direttore dell’OMS per l’Europa ha avvertito che il covid-19 “non scomparirà presto”, pur sottolineando che l’incidenza della pandemia in Europa rimane grave, anche se la curva tende ad appiattirsi o l’aumento in nuovi casi è ridotto in alcune parti del continente.

L’Europa accumula il 46% dei casi e il 63% dei decessi in tutto il mondo a causa del coronavirus. In tutto il continente, le infezioni sono aumentate del 15% negli ultimi 7 giorni, salendo a 1,398,817. Nel frattempo, le morti sono aumentate del 18% nello stesso periodo, salendo a 137,343.

Un rapporto prevede altri due anni di pandemia e descrive tre possibili scenari futuri.

La pandemia di coronavirus potrebbe continuare a diffondersi in tutto il mondo per un periodo tra 18 mesi e due anni, secondo un rapporto pubblicato questo giovedì da un team di esperti di pandemia. Secondo i risultati ottenuti [link alla pubblicazione in PDF] tra il 60% e il 70% della popolazion potrebbe avere la necessità di infettarsi fino al raggiungimento della soglia critica di immunità collettiva che blocca l’avanzamento del covid-19.

Mike Osterholm, che dirige il Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) presso l’Università del Minnesota; Marc Lipsitch, epidemiologo presso la Harvard School of Public Health; Kristine Moore, ex epidemiologa dei Centers for Disease Control and Prevention e direttore medico del CIDRAP, e lo storico John Barry, autore del libro “The Big Flu” sulla pandemia di influenza del 1918, classificano la situazione attuale come “la peggiore crisi di salute pubblica del mondo in oltre 100 anni“e riconoscono che il suo corso futuro “è ancora molto imprevedibile”.

Gli esperti suggeriscono che potremmo avere un’idea del potenziale sviluppo di covid-19 dalle pandemie influenzali del passato, che rappresentano “il miglior modello comparativo”, mantenendo “diverse importanti somiglianze” con il nuovo coronavirus.

Sia la SARS-CoV-2 che un virus influenzale pandemico sono nuovi agenti patogeni virali nei quali la popolazione mondiale ha un’immunità preesistente scarsa o nulla. Inoltre, sono trasmessi principalmente attraverso le vie aeree, da grandi gocce, sebbene vi sia anche una componente significativa della trasmissione da aerosol più piccola.

I due casi presentano anche alcune differenze.

Infine, in entrambi i casi è possibile la– che contribuisce alla diffusione di ciascun virus – ed entrambi sono in grado di infettare milioni di persone e diffondersi rapidamente in tutto il mondo.

Il periodo di incubazione è più lungo per covid-19, che ha permesso al virus di diffondersi “silenziosamente” in molti casi prima di essere rilevato. D’altra parte, potrebbe esserci una minore diffusione presintomatica dell’influenza pandemica rispetto alla SARS-CoV-2, mentre la frazione asintomatica sembra essere leggermente più alta per covid-19 che per influenza. Tutti questi fattori contribuiscono alla trasmissibilità virale, scrivono gli scienziati, precisando che anche i più recenti virus dell’influenza pandemica grave sono stati meno trasmissibili della SARS-CoV-2.

Il futuro possibile sviluppo della pandemia.



Analizzando le pandemie influenzali più importanti in passato e tenendo presente che non conosciamo ancora la durata dell’immunità alle infezioni e che la situazione potrebbe essere modificata dall’aspetto di un vaccino, gli scienziati evidenziano tre principali scenari di sviluppo della pandemia.

Scenario 1

La prima ondata di covid-19 nella primavera del 2020 è seguita da una serie di piccole onde ripetitive durante l’estate e quindi, coerentemente, per un periodo da uno a due anni, diminuendo gradualmente ad un certo punto nel 2021. A seconda dell’altezza dei picchi delle onde, nei prossimi uno o due anni potrebbe essere necessaria un isolamento sociale periodico e il successivo rilassamento delle misure restrittive.

Scenario 2

La prima ondata è seguita da una più grande, nell’autunno o nell’inverno del 2020, e da una o più ondate più piccole successive nel 2021. Questo scenario, simile a quello che è successo con la pandemia del 1918-19, richiederà ripristino delle misure di mitigazione in autunno per cercare di ridurre la diffusione di covid-19 e prevenire il sovraccarico dei sistemi sanitari.

Scenario 3

La prima ondata è seguita da una “bruciatura lenta” della trasmissione e della registrazione dei casi, ma senza un chiaro schema d’onda. Questo terzo scenario probabilmente non richiederebbe il ripristino di misure restrittive, sebbene si continuerebbe a registrare casi di infezione e morte.

In ognuno di questi casi, “dobbiamo essere preparati per almeno altri 18-24 mesi di significativa attività covid-19, con punti critici che compaiono periodicamente in varie aree geografiche”. Gli scienziati concludono affermando che, come la pandemia va diminuendo, è probabile che SARS-CoV-2 continui a circolare tra la popolazione umana e “si sincronizzi con uno schema stagionale con gravità ridotta nel tempo”.