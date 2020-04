Coronavirus Covid-19, può sopravvivere anche a più di 60 gradi Celsius.

Gli scienziati dell’Università di Aix-Marsiglia, in Francia, hanno scoperto che alcuni ceppi del nuovo coronavirus possono sopravvivere a un’esposizione prolungata alle alte temperature. Dopo aver sottoposto il virus a 60 gradi Celsius per un’ora, alcuni ceppi potrebbero ancora replicarsi, quindi gli esperti hanno dovuto portare la temperatura quasi al punto di ebollizione per ucciderli completamente. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul portale specializzato BioRxiv.

“Solo il protocollo Celsius a 92 gradi, per 15 minuti, è stato in grado di inattivare totalmente il virus”, hanno osservato gli autori nello studio. Altri due protocolli, a 56 e 60 gradi e applicati per 60 minuti, hanno raggiunto “una chiara diminuzione dell’infettività”, che tuttavia è rimasta latente.

Per la loro ricerca, gli scienziati hanno infettato le cellule renali di scimmia con un ceppo isolato da un paziente in Germania. Successivamente, sono stati collocati in provette con due diversi ambienti: uno “pulito” e con un ambiente puro e l’altro “sporco”, con proteine animali, per simulare la contaminazione biologica dei campioni nella vita reale.

Dopo il riscaldamento, i ceppi virali nell’ambiente “pulito” sono stati completamente disattivati. Tuttavia, alcuni ceppi dei campioni “sporchi” sono sopravvissuti, potendo iniziare un nuovo ciclo di infezione.

Gli autori hanno aggiunto che la scoperta ha implicazioni per la sicurezza dei tecnici di laboratorio che lavorano con SARS-CoV-2, che è responsabile dell’epidemia mondiale covid-19. Pertanto, hanno suggerito di aggiungere determinate sostanze chimiche alle procedure di routine per ridurre i rischi di infezione.