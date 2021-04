Ultime Notizie » Coronavirus » Variante Covid E484K: mutazione che riduce l’efficacia dei vaccini

Circa il 70% dei pazienti COVID-19 esaminati in un ospedale di Tokyo (Giappone) il mese scorso portava una mutazione nota per ridurre la protezione del vaccino, come ha spiegato questa domenica l’emittente pubblica giapponese NHK.

La mutazione E484K, soprannominata Eek da alcuni scienziati, è stata trovata in 10 delle 14 persone che sono risultate positive al virus al Tokyo Medical and Dental University Hospital a marzo. Adesso l’aumento dei casi in corso fa temere una quarta ondata a meno di 4 mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo.

Durante i due mesi fino a marzo, 12 dei 36 pazienti COVID hanno portato la mutazione e nessuno di loro aveva recentemente viaggiato all’estero o riferito di aver avuto contatti con persone che l’avevano avuta.

In vista delle, il Giappone sta affrontando una nuova ondata di infezioni. Gli esperti sanitari sono particolarmente, anche se le vaccinazioni su larga scala della popolazione generale non sono ancora iniziate.

Venerdì sono state segnalate 446 nuove infezioni a Tokyo, sebbene sia ancora ben al di sotto del picco di oltre 2500 di gennaio. A Osaka, sono stati segnalati 666 casi record. Gli esperti sanitari hanno sollevato preoccupazioni sulla diffusione in quella metropoli occidentale di un ceppo mutante noto per essere emerso in Gran Bretagna. Infatti, la variante inglese si è diffusa nella regione di Osaka provocando l’annullamento di alcune tappe della staffetta della fiamma olimpica. In Giappone ci sono stati 486mila casi e 4.785 morti.