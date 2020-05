Lo scienziato e miliardario tedesco Winfried Stocker ha deciso di non aspettare l’emergere di un vaccino contro il coronavirus clinicamente testato e autorizzato. Fondatore di un’azienda specializzata nella produzione di apparecchiature e sistemi per test di laboratorio, ha creato un vaccino e lo ha testato sul suo corpo. Adesso assicura che ha avuto successo.

Stocker, professore emerito all’Università di Lubecca (Germania) e alla Facoltà di Medicina dell’Università di Wuhan (Cina), dove ha avuto origine l’epidemia di SARS-CoV-2, ha dettagliato l’idea e la sua attuazione sul suo blog www.winfried-stoecker.de.

“La forza con cui il coronavirus ci colpisce richiede un approccio non convenzionale. Secondo me, un programma di vaccinazione efficace dovrebbe essere avviato al più presto”, ha affermato il miliardario.

Stocker afferma che sotto la sua guida è stato creato un “dipartimento di ricerca e sviluppo estremamente potente” presso il laboratorio Euroimmun, che si occupa, tra l’altro, della diagnosi delle malattie infettive.

“I nostri scienziati sono stati tra i primi a creare reagenti per la rilevazione di una serie di malattie infettive emergenti, spesso in collaborazione con specialisti dei principali istituti di ricerca sulle infezioni”, ha osservato Stocker, aggiungendo che Euroimmun è stata “la prima azienda al di fuori della Cina nell’ottenere l’approvazione dei test ELISA e PCR in tempo reale per la diagnosi di covid-19“.

Lo scienziato ha rivelato che, sulla base della sua vasta esperienza nello sviluppo di reagenti per la diagnosi di nuove malattie virali, Euroimmun ha creato e prodotto “un costrutto antigene con cui gli anticorpi contro SARS-CoV-2 possono essere rilevati in modo affidabile”.

“Si basa sulla subunità S1 della proteina spike, con la quale il virus si lega ai recettori sulle cellule bersaglio”, ha detto Stocker.

Per risparmiare tempo, l’uomo d’affari non ha richiesto l’approvazione ufficiale e ha creato un antigene ricombinante basato su quello di Euroimmun e lo ha iniettato più volte con l’aiuto di un assistente.

“Come previsto, sono stati sviluppati anticorpi specifici in grado di neutralizzare il coronavirus nella coltura cellulare virale. Ora sono immune al SARS-CoV-2!“, ha detto Stocker.

Secondo lo stesso scienziato, tollerava bene i vaccini, si sentiva sempre bene e rimaneva in buona salute. “Gli anticorpi contro il nucleocapside del virus esaminati in parallelo non si sono formati. Quindi gli anticorpi anti-S1 testati sierologicamente non possono provenire da un’infezione da coronavirus passata inosservata durante il periodo di prova”, ha aggiunto l’uomo d’affari tedesco.

Un piano realistico? In questo senso, Stocker propone che tre quarti della popolazione della Germania o degli Stati Uniti potrebbero essere vaccinati con S1 da SARS-CoV-2 entro sei mesi. Fino ad allora, le misure di quarantena rigorose possono essere mantenute, ma poi revocate, ha suggerito l’esperto.

Anticipando le obiezioni degli scettici, Stocker propone di testare prima il vaccino su un piccolo numero di volontari, quindi su rappresentanti del gruppo a rischio. Ad esempio, nel personale medico. Secondo lo scienziato non ci saranno nuovi casi tra quelli vaccinati con S1 o pericolosi effetti collaterali.

Com’era prevedibile, la comunità scientifica non è convinta. Come riporta il quotidiano tedesco Saechsische, gli esperti sottolineano che finora non ci sono dati sufficienti, non solo per consentire l’uso massiccio del vaccino, ma anche per studi clinici.

Il processo, secondo gli scienziati, deve seguire il suo corso: prima il vaccino deve essere testato sugli animali, quindi, in varie fasi, sull’uomo. Successivamente, viene eseguita una procedura per ottenere l’autorizzazione dell’organismo di regolamentazione, l’Agenzia europea per i medicinali. Tutto ciò può richiedere da uno a due anni.