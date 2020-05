900 lavoratori di impianti produzione carne positivi al Coronavirus. Sì al farmaco antivirale remdesivir.

Allarme negli Stati Uniti dove la società alimentare americana Tyson Foods ha riferito che 890 dei 2200 lavoratori dipendenti che lavorano in un impianto di carne in Indiana (USA) si sono dimostrati positivi per covid-19. Secondo i media locali, ci sono altre piante della stessa marca che hanno anche riportato focolai della malattia. A questo proposito, il presidente della società, Dean Banks, ha spiegato che stanno lavorando con una società di servizi clinici per garantire che il virus non si diffonda nelle strutture in cui è stato rilevato.

Poche ore fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa che la Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato l’uso in emergenza di remdesivir per il trattamento del coronavirus. Il farmaco ha mostrato risultati positivi nell’aiutare i pazienti con diagnosi di covid-19 ospedalizzati a riprendersi più rapidamente. L’approvazione della FDA consente all’agenzia di portare il farmaco sul mercato senza dati completi sulla sua sicurezza ed efficacia.

In una lettera alla società che produce il farmaco, Gilead, la FDA ha osservato che è ragionevole credere che i benefici di remdesivir siano superiori ai rischi del farmaco nel trattamento di pazienti gravemente ospedalizzati con covid-19. Daniel O’Day, direttore esecutivo di Gilead Sciences, ha definito la misura un importante primo passo e prevede di donare 1 milione di fiale di remdesivir, secondo il presidente.

Da parte sua, il vicepresidente Mike Pence ha dichiarato che queste ampolle inizieranno a essere distribuite agli ospedali del paese da lunedì.

Il direttore del National Institute of Allergy and Malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha annunciato mercoledì che un processo federale del farmaco antivirale remdesivir ha dimostrato che il farmaco “ha un chiaro effetto positivo nel ridurre i tempi di recupero” di Covid -19. In particolare, il tempo medio di recupero per i pazienti che assumevano il farmaco era di 11 giorni, rispetto ai 15 nel gruppo placebo.

Ciò rappresenta un miglioramento del 31% nei tempi di recupero, ha affermato Fauci, che ha definito questo risultato “molto importante” perché ha dimostrato che “un farmaco può bloccare questo virus”. Sebbene i dati abbiano anche mostrato che il tasso di mortalità era più basso tra i pazienti che assumevano remdesivir (8% contro 11,6%), il beneficio “non ha ancora raggiunto un significato statistico”, ha detto Fauci, aggiungendo che un analisi più dettagliate.

Il nuovo farmaco di Gilead è stato originariamente creato contro l’Ebola, ma non ha avuto successo. Il farmaco paralizza un enzima chiamato RNA polimerasi che molti virus usano per copiare se stessi. La sua applicazione è stata efficace nel trattamento di altri coronavirus umani che causano anche gravi problemi respiratori. Se gli scienziati dimostrassero che è sicuro ed efficace, potrebbe diventare il primo trattamento approvato per curare la SARS-CoV-2.