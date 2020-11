Le autorità sanitarie e le case farmaceutiche devono avvertire le persone che la vaccinazione contro il coronavirus può causare potenziali fastidiosi effetti collaterali in modo che non abbiano paura di ricevere la seconda dose del vaccino. Lo hanno evidenzianto un gruppo di medici durante un incontro con i consulenti dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Dall’American Medical Association fanno sapere che i vaccini Pfizer e Moderna covid-19 richiedono due dosi somministrate in un intervallo. Si teme che i pazienti non tornino per la seconda dose dopo il manifestarsi degli effetti collaterali potenzialmente spiacevoli che potrebbero verificarsi dopo la prima iniezione.

I partecipanti agli studi sul vaccino contro il coronavirus di Moderna e Pfizer hanno dichiarato alla CNBC a settembre di aver sperimentato febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, esaurimento e altri sintomi dopo aver ricevuto la loro dose di vaccino. I partecipanti hanno commentato che questi sintomi spesso scomparivano dopo un giorno, a volte prima, e che era meglio che ammalarsi di COVID-19.

Moderna e Pfizer hanno riconosciuto che i loro vaccini potrebbero causare effetti collaterali simili ai sintomi associati a una lieve infezione da coronavirus, come dolori muscolari, brividi e mal di testa.

In un caso, una donna di 50 anni che ha preso parte allo studio sul vaccino Moderna ha notato di non avere la febbre ma di soffrire di una grave emicrania che l’ha lasciata esausta per un giorno e incapace di concentrarsi. Il volontario ha suggerito che i laboratori dovrebbero consigliare alle persone di prendersi un giorno libero dopo aver ricevuto la dose di vaccino.

Funzionari e i produttori di farmaci potrebbero provare a parlare degli effetti collaterali in modo più positivo. Ha detto che potrebbero usare parole come “risposta” al vaccino invece di “reazione avversa”.