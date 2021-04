Ultime Notizie » AstraZeneca » Vaccini Pfizer Moderna: rischio trombosi maggiore rispetto AstraZeneca

Tra i timori di coaguli di sangue come possibile effetto collaterale della vaccinazione contro il coronavirus, gli scienziati dell’Università di Oxford hanno cercato di calcolare i rischi reali di sviluppare trombosi dai vaccini di Pfizer, Moderna o AstraZeneca sulla base dei dati disponibili.

Confrontando i dati della rete di cartelle cliniche elettroniche TriNetX Analytics, che comprende dati anonimi di 59 organizzazioni sanitarie (principalmente dagli Stati Uniti) su 81 milioni di pazienti, i ricercatori hanno analizzato l’incidenza di due tipi di trombosi in coloro che hanno contratto covid-19, ha avuto l’influenza o sono stati vaccinati contro il coronavirus.

Gli scienziati hanno stabilito che le possibilità di soffrire di trombosi venosa cerebrale dopo aver contratto il coronavirus sono otto volte maggiori rispetto al vaccino AstraZeneca e 10 volte maggiori rispetto a quelle vaccinate con il farmaco Pfizer o Moderna. Se confrontiamo questi dati con il tasso di popolazione, i rischi di soffrire di CVT risultano essere 100 volte superiori al normale dopo COVID-19, lo studio indica.

Incidenza di trombosi venosa cerebrale (CVD)

Così, hanno scoperto che tra 513.284 pazienti con covid-19, la trombosi venosa cerebrale (CVT) è stata registrata in 39 casi per milione di persone durante le prime due settimane dopo la conferma positiva. Nel caso di coloro che hanno ricevuto le iniezioni dei farmaci Pfizer o Moderna – di cui 489.871 vaccinati in totale in quello studio – l’incidenza di CVT era di quattro persone su un milione. Nel frattempo, nessun caso di CVT è stato osservato in coloro che hanno avuto l’influenza (172.742 persone).

Nel caso del vaccino AstraZeneca, dove sono stati osservati dati su 34 milioni di vaccinati, i casi di CVT sono cinque per milione di persone (ovvero 169 casi registrati in totale).

Nel caso della trombosi della vena porta, quelli infettati dal coronavirus hanno avuto 436 casi per un milione di pazienti, rispetto ai 44,9 casi per un milione di persone dopo le iniezioni del vaccino Pfizer o Moderna.

Incidenza di trombosi venosa portale

Nel gruppo di quelli infettati dall’influenza, sono stati registrati 98 casi per un milione di individui.

Tra quelli vaccinati con la formula AstraZeneca, invece, sono stati registrati 53 casi di trombosi della vena porta, ovvero 1,6 casi di questa malattia ogni milione di persone. Questo dato è un’altra rivelazione che emerge dalla ricerca: la possibilità di sviluppare questo tipo di trombosi è 30 volte maggiore in chi è vaccinato con RNA messaggero, presente nelle formule Pfizer e Moderna, rispetto al farmaco AstraZeneca.

Tuttavia, gli autori dello studio aggiungono cautamente che i rischi di CVT associati al vaccino AstraZeneca “non possono essere confrontati direttamente” con nessuno degli altri vaccini o con covid-19, poiché nel caso di Questo vaccino utilizza i dati raccolti dal monitoraggio sistema dell’Agenzia europea per i medicinali e non dalla rete di cartelle cliniche elettroniche.

L’analista Anthony Webber sottolinea la natura sperimentale di questi vaccini e osserva che “ora è il momento giusto per fermarli” e analizzarli.

Fonte: “Cerebral venous thrombosis: a retrospective cohort study of 513,284 confirmed COVID-19 cases and a comparison with 489,871 people receiving a COVID-19 mRNA vaccine”, PDF pubblicato su Center for Open Science.