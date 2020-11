Dopo la sua prima vaccinazione, una donna americana ha sperimentato malattie come un vaccino antinfluenzale può causare, con febbre e dolori. La reazione alla seconda iniezione è stata definita “più forte”.

I volontari che partecipano agli studi clinici del vaccino contro il coronavirus sviluppato congiuntamente dalla società americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech hanno rivelato i dettagli degli effetti collaterali che il farmaco ha causato loro. Alcuni hanno paragonato i sintomi a quelli di un vaccino antinfluenzale. Più di 43.500 persone in sei paesi hanno partecipato agli studi di fase tre del gigante farmaceutico. Gli studi erano in doppio cieco, il che significa che i partecipanti non sapevano se avevano ricevuto il vaccino o un placebo.

Lunedì, Pfizer e BioNTech hanno riferito di aver raggiunto “oltre il 90%” di efficacia con quel farmaco sperimentale.

Tra quei volontari, una donna americana di 45 anni dello stato del Missouri, ha detto di soffrire di mal di testa, febbre e dolori muscolari. Ha spiegato che gli effetti collaterali dopo la sua prima inoculazione erano come quelli di un vaccino antinfluenzale e più forti dopo la seconda. Ha spiegato di essersi iscritta come volontaria perché sentiva che era un suo “dovere civico” e ha detto che l’annuncio sul successo del farmaco la rendeva “molto orgogliosa”:

“L’idea che potremmo fare qualcosa per impedire alle persone di soffrire questo, non perdere i membri della famiglia, che possiamo sbarazzarci di quello e tornare a una sorta di normalità nelle nostre vite, questo è un fattore determinante per me. Non voglio che nessun altro si ammali”.

Un altro volontario, un uomo americano di 44 anni del Texas, ha paragonato gli effetti collaterali del vaccino Pfizer a “una grave sbornia”. Crede di aver ricevuto il vaccino, perché quando ha fatto il test degli anticorpi è risultato positivo. Ha notato che la sua stessa reazione immunitaria gli ha fatto fidare del vaccino. Ha aggiunto di essere “molto eccitato” dalla notizia di lunedì. Inoltre, ha descritto il suo orgoglio di far parte dell’esperimento e lo ha persino paragonato alla fine della prima guerra mondiale:

“Per mio nonno, uno dei suoi primi ricordi è stato il suono delle campane quando è finita la prima guerra mondiale. È stata una guerra orribile e sono successe cose orribili e le persone erano felici che fosse finita. Nella mia mente ho sentito lo stesso … Ho sentito che era qualcosa del genere. Grazie a Dio, a un certo punto finirà”.

Intanto, il collegio dei commissari dell’Ue ha annunciato, attraverso il portavoce dell’esecutivo comunitario, Eric Mamer, il via libera a sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid 19 con Pfizer-Biontech, fino a 300 milioni di dosi.