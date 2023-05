Ultime Notizie » costi trasporto auto e moto » Trasporto macchina e moto all’estero: cosa sapere

Come trasportare la propria macchina o moto all’estero

Viaggiare con il proprio mezzo è senza dubbio una grande comodità. Così come trasferirsi e poter portare con sé l’auto o la moto tanto amata. Se stai programmando un trasferimento all’estero per più tempo e vorresti portare con te il tuo mezzo e stai cercando di capire costi e modalità di questa operazione, scopri tutti i dettagli su Bliss Moving & Logistic.

I corrieri presenti sul territorio italiano che si occupano di questo genere di spedizioni sono diversi, ma prima di affidare il proprio mezzo di trasporto a un corriere è bene considerare l’affidabilità e la convenienza di questi servizi. Il trasporto a domicilio tramite furgoni attrezzati in maniera apposita per auto e moto consente di agevolare il proprio trasferimento all’estero e di muoversi in città in totale autonomia e comodità senza spendere denaro per acquistare un nuovo veicolo sul posto.

Vediamo maggiori dettagli su come trasportare la propria auto o moto all’estero, quali sono le principali opzioni di trasporto disponibili, i documenti necessari, i costi e tutti i fattori da tenere in considerazione prima di scegliere un’azienda operante.

Come avviene un trasporto auto o moto all’estero

Il trasporto di un veicolo come l’auto o la moto deve avvenire seguendo una serie di procedure speciali per far sì che lo spostamento sia sicuro e garantito. Per questo motivo è bene affidarsi ad aziende del settore specializzate e adeguatamente attrezzate per l’evenienza e per diverse tipologie di veicolo.

La preparazione degli imballaggi è sicuramente la prima parte e quella più importante: i container migliori per il trasporto di veicoli sono sicuramente quelli realizzati su misura, in grado di preservare l’integrità del veicolo e proteggerlo da eventuali danneggiamenti durante il viaggio dall’Italia all’estero.

A proteggere il veicolo durante il trasporto però deve intervenire anche tutto il resto della filiera che va oltre quella preparatoria. Quindi tutti gli operatori coinvolti prestano particolare attenzione e professionalità durante il trasporto. La professionalità dell’azienda di export è la chiave per poter avere un servizio ottimale e senza problemi, e soprattutto per non avere spiacevoli sorprese, per questo è necessario affidarsi solo ai migliori sul campo.

La maggior parte dei trasporti intercontinentali avviene via nave all’interno di container dove l’auto o la moto verranno agganciate e protette con cura, verrà rimossa la batteria e lasciate a secco. Infine, per poter guidare all’estero basterà richiedere la patente internazionale presso gli uffici di motorizzazione locali.

Perché conviene portare con sé il proprio veicolo all’estero?

In molti non sono al corrente della possibilità di trasporto del proprio veicolo all’estero e non tengono conto di questa eventualità: si tratta di un’opzione molto conveniente e comoda poiché se è previsto un trasferimento temporaneo di qualche anno, o un trasferimento definitivo, si può avere a disposizione il proprio veicolo senza doverne comprare uno sul posto o noleggiarne uno.

Inoltre, oggi le procedure per l’export dei veicoli sono molto più snelle di un tempo e le accortezze sempre maggiori. Il costo della spedizione dipende da vari fattori, ma è sempre possibile ottenere un preventivo gratuito presso le aziende selezionate e poi scegliere con cura a quale affidare il proprio veicolo in totale sicurezza e convenienza.