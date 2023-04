Ultime Notizie » ChatGPT » ColossalChat, alternativa gratuita e “permessa” a ChatGPT

ColossalChat è una piattaforma di chat alternativa a ChatGPT nel caso in cui quest’ultima non sia disponibile nel tuo paese. La piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per creare conversazioni con gli utenti. ColossalChat è stata sviluppata da un team di esperti in intelligenza artificiale e promette un’esperienza di chat intelligente e interessante.

Con questa piattaforma, gli utenti possono godere di conversazioni fluide e naturali con una chatbot avanzata che può rispondere a una vasta gamma di domande e argomenti. Inoltre, ColossalChat è facile da usare e può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo, inclusi computer desktop e dispositivi mobili. In breve, ColossalChat è una buona alternativa a ChatGPT per gli utenti che cercano una piattaforma di chat avanzata e intelligente: non richiede registrazione preventiva, è disponibile per tutti, è open source ed è una piattaforma gratuita, cioè punti positivi praticamente puri.

L’intelligenza artificiale è avanzata a un livello che anche pochi anni fa sembrava possibile. Basta dare un’occhiata da vicino a ChatGPT, un modello linguistico creato da OpenAI che è stato addestrato con milioni di parole per poter avere conversazioni coerenti con gli utenti.

Sfortunatamente, ChatGPT non è disponibile in tutti i paesi. Ecco perché è nata ColossalChat, un’opzione disponibile nella maggior parte dei paesi e che risulta essere molto interessante per coloro che vogliono avere conversazioni con un’intelligenza artificiale avanzata. Quindi, ColossalChat è un’alternativa molto interessante a ChatGPT.

Come funziona ColossalChat

Nonostante non sia così noto come ChatGPT o altri famosi chatbot oggi, è un’opzione che non è molto indietro. In realtà è un po’ diverso, poiché ColossalChat utilizza una combinazione di deep learning e regole linguistiche per comprendere e rispondere alle domande degli utenti.

Ciò significa che non solo è in grado di imparare dalle conversazioni passate, ma ha anche una profonda comprensione della lingua e della grammatica. Il chatbot si basa su LLaMA, il modello di linguaggio Meta, e come abbiamo anche detto, è open source, quindi puoi trovare il suo codice su GitHub.

E mentre ColossalChat potrebbe non avere lo stesso livello di riconoscimento di ChatGPT, è una scelta sempre più popolare per coloro che cercano un’alternativa affidabile. Anche alcune delle aziende che stanno già utilizzando ColossalChat sono società di assistenza clienti e di e-commerce che hanno integrato lo strumento nei loro sistemi per migliorare l’esperienza dell’utente.

Anche con tutto questo sarà possibile utilizzare la piattaforma per scrivere report, chattare, fare email, scrivere codice o quasi tutto quello che chiedi anche a ChatGPT. Inoltre, è progettato per funzionare su diverse piattaforme, incluse applicazioni mobili e siti web.

Forse il punto meno positivo di questo chatbot è che è disponibile solo in inglese, oltre al fatto che il database di ColossalChat è fino al 2019, mentre quello di ChatGPT è fino al 2021. A parte questo, possiamo dire che è un’alternativa promettente che vale sicuramente la pena provare e, soprattutto, puoi usarlo nel tuo paese nel caso in cui ChatGPT non sia disponibile.