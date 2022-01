Ultime Notizie » Fare Soldi » Twitch Streamer: nuova dinamica per guadagnare denaro

Twitch offrirà una nuova dinamica agli streamer per ricevere reddito mensile fisso attraverso annunci pubblicitari.

Una delle opzioni che hanno gli streamer per fare soldi con le loro trasmissioni streaming è la pubblicità. Una dinamica che può essere fastidiosa per gli utenti, ma, dopo tutto, non è troppo invasiva. Tuttavia, questo potrebbe cambiare in futuro se Twitch TV implementa il nuovo programma di incentivazione degli annunci pubblicitari.

Nuovo programma di incentivazione pubblicitario su Twitch

L’idea dopo questo programma è quella di offrire reddito mensile fisso ai flussi streamer. Poiché alcuni streamer hanno menzionato, Twitch offrirà una tassa fissa in cambio del rispetto di una serie di requisiti, ad esempio, trasmettere una certa quantità di ore e mostrare una certa quantità di annunci.

Una modalità che sarà implementata sotto tre piani diversi. Quindi gli streamer possono scegliere tra una di queste opzioni che offrono diversi incentivi economici e requisiti. Non significa che sia applicato in questo modo: un esempio è che se uno streamer vuole guadagnare online circa 500 dollari al mese dovrebbe trasmettere circa 40 ore al mese ed eseguire 2 minuti di un

annuncio all’ora.

In caso di non rispettare i requisiti stabiliti con questo programma, quindi regola il sistema corrente, ci sarà una tassa variabile. E se supera gli obiettivi, il surplus verrà pagato tenendo conto del sistema di monetizzazione corrente attraverso la pubblicità.

Un dettaglio da tenere a mente è che non tutti gli streamer avranno le stesse possibilità di scelta, poiché dipenderà dal canale e dal numero di abbonati. Zach Bussey chiarisce il suo account Twitter che questa nuova dinamica non significa che gli streamer vanno a guadagnare più soldi, ma darebbe semplicemente più trasparenza al sistema.

Twitch ha condiviso una pubblicazione menzionando questo nuovo programma di incentivi pubblicitari, ma poi è stato eliminato. Quindi non ci sono ancora troppi dettagli sulla sua possibile operazione. Ad esempio, non è chiaro se sarà una dinamica che governerà a livello internazionale o si applica solo a determinati mercati.