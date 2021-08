Ultime Notizie » Fare Soldi » Come guadagnare soldi rispondendo alle domande e scrivendo su Quora

Quora è uno dei migliori servizi di domande e risposte online, patrimonio evoluto di quello che un tempo era Yahoo Answers, con centinaia di categorie con esperti pronti a toglierci i dubbi sugli argomenti più disparati.

Se trovi una pianta e non sai cosa sia, se hai in mano un fossile sconosciuto, o una domanda sulla medicina o sulla salute in generale… non ci sono limiti per Quora. Il problema è che gli esperti devono essere disponibili a rispondere gratuitamente alle domande delle persone, e questo fa esaurire la forza nel tempo e la voglia di collaborare viene soppiantata dagli obblighi quotidiani (i buoni propositi non pagano le bollette).

È qui che entra in gioco il nuovo progetto Quora, con un sistema di abbonamento come un modo per realizzare un profitto economico per i creatori. Quora ha commentato sul suo blog che sono fiduciosi che sia possibile rendere la condivisione della conoscenza più sostenibile dal punto di vista finanziario, e per questo presentano Quora +.

Questo è un progetto in cui gli abbonati pagheranno un canone mensile di 5 dollari (o di 50 dollari se viene pagato annualmente). Con questo abbonamento è possibile accedere a tutto ciò che è pubblicato dal creatore che decidono, poiché detto creatore può decidere di mettere i propri contenuti dietro un muro a pagamento.

Come guadagnare soldi su Quora con gli abbonati

In questo modo, per guadagnare con Quora, devi diventare un creatore e mettere il contenuto dietro un paywall, in modo da ricevere denaro in base agli abbonati che sono disposti a pagare per i tuoi contenuti.

Gli abbonati pagheranno Quora e Quora lo distribuirà proporzionalmente ai creatori registrati in base al numero di abbonati che hai. In ogni momento avremo la possibilità di abilitare un muro di pagamento.

Quora si occuperà di visualizzare gratuitamente parte dei contenuti per attirare l’attenzione degli utenti, incoraggiandoli ad iscriversi al resto dei contenuti. Quora pensa di utilizzare un sistema responsive che offra un equilibrio tra monetizzazione dei contenuti e aumento del pubblico, anche se al momento si tratta di test e non ci sono dettagli su come funzionerà.

Non si conoscono ancora le percentuali di ripartizione. Per questo dovremo aspettare il lancio globale per avere maggiori dettagli.

Come guadagnare su Quora con i post su Spaces

Un altro modo per guadagnare soldi è scrivere su un paywall in Spaces, articoli premium che possono essere letti solo su abbonamento. Quora manterrà il 5% della quota di abbonamento, che il creatore può scegliere. Questa opzione è più adatta per i creatori con una certa reputazione, che hanno un ampio seguito e sono disposti a pagare per l’articolo che scrivono.

Questo metodo di abbonamento viene lanciato oggi in inglese, in 25 paesi. Quora+ impiegherà più tempo, poiché prima Quora si occuperà di invitare alcuni autori a testare la piattaforma.