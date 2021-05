Ultime Notizie » Diretta Europa League » Villarreal-Manchester United Streaming Gratis, dove vedere in Diretta TV la Finale di Europa League 2021

Villarreal Manchester United Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 21 italiane per la Finale di UEFA Europa League 2021-2021. Si gioca in partita secca allo stadio di Danzica, lo Stadion Energa Gdansk, in Polonia, con pubblico presente nell’impianto. Villarreal e Manchester United si incontreranno per la quinta volta in competizioni europee. La particolarità è che tutte le partite finora giocate sono terminate con lo stesso punteggio: 0-0. Di seguito le informazioni per vedere la partita Villarreal Manchester United in video streaming gratis e diretta live tv.

Villarreal Manchester United Streaming, presentazione diretta match

Il Villarreal giocherà la sua prima grande finale: oggi punta quindi al primo trofeo internazionale, diventando l’undicesima squadra spagnola diversa a farlo. In ciascuna delle ultime nove occasioni in cui una squadra spagnola ha affrontato una rivale inglese in una finale di una competizione europea (incluse le Supercoppe), il club spagnolo ha vinto la partita. L’ultimo a perdere è stato l’Alavés contro il Liverpool nella Coppa UEFA 2000-01 (4-5). Questa sarà l’ottava finale europea importante per il Manchester United, la seconda squadra inglese con il maggior numero di finali europee dopo il Liverpool (14). I Red Devils sono stati incoronati campioni in cinque delle sette finali precedenti, perdendo solo due volte contro il Barcellona in UEFA Champions League: 2008-09 e 2010-11.

⚽ Diretta Villarreal Manchester United in TV al posto di Rojadirecta

Villarreal Manchester United diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà in chiaro su TV8, a disposizione dunque per tutti coloro che non avessero sottoscritto un abbonamento al satellite.

⚽ Villarreal Manchester United Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Villarreal Manchester United streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Villarreal Manchester United

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it). La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.sul sito internet di TV8.

L’allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto tre volte la UEFA Europa League (2013-14, 2014-15, 2015-16) e potrebbe diventare il primo allenatore a vincere la Coppa UEFA o la UEFA Europa League per quattro volte, battendo l’italiano Giovanni Trapattoni.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. Allenatore Emery.

Edinson Cavani del Manchester United ha segnato cinque gol e fornito due assist in soli 247 minuti di UEFA Europa League in questa stagione, con una media di un gol o un assist ogni 35 minuti, la migliore media di qualsiasi giocatore con almeno 200 minuti giocati in questa stagione.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore Solskjær.

Arbitro: Clément Turpin (Francia) – VAR François Letexier.

Alternative per vedere Villarreal Manchester United in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.