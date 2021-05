Ultime Notizie » arrivo tappa » Diretta GIRO d’Italia 17a Tappa Oggi: Canazei-Sega di Ala (Arrivo in Salita) su Rai TV Streaming Gratis | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi mercoledì 26 maggio la 17a tappa della 104esima edizione della Corsa Rosa: partenza Canazei, arrivo in salita Sega di Ala. Per un totale di 193 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Tappa di alta montagna con prima parte interamente in discesa e arrivo in salita. Si percorrono in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento la corsa si dispone sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori si affronta (da Avio) il Passo di San Valentino seguito dalla discesa impegnativa su Chizzola per portarsi sulla sinistra Adige a Ala e quindi dopo Sdruzzinà affrontare la salita finale.

Ultimi chilometri > Salita finale di circa 11 km. I primi 9,5 km sono praticamente sempre sopra il 10% con punte prolungate attorno al 15% (max 17/18%). Dopo gli ultimi tornanti si entra nell’altopiano del Passo Fittanze dove le pendenze si addolciscono fino alla linea di arrivo su asfalto.

Altimetria della tappa di oggi Canazei-Sega di Ala

Chi ha vinto la 16a Tappa del Giro d’Italia corsa lunedì

La maglia rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) – nella foto di copertina – vince da dominatore la

LIVE! Dove vedere la Tappa di oggi del Giro d’Italia Streaming Video e Diretta TV



16a tappa arrivando in solitaria a Cortina e aumenta il vantaggio nella generale. L’italiano del team Bahrain Victorious,, sale al secondo posto in classifica con un ritardo di 2’24’’ dal colombiano, seguono Hugh Carthy a 3’40”, Aleksandr Vlasov a 4’18” e Simon Yates a 4’20”.

La tappa di alta montagna di oggi mercoledì 26 maggio 2021, la frazione 17 del Giro, la Canazei-Sega di Ala di 193 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.