Ultime Notizie » Come vedere Siviglia Roma Streaming » Finale Europa League 2023: Siviglia-Roma risultato finale 5-2 ai rigori, Dybala in lacrime

DIRETTA CALCIO – La Roma perde l’Europa League contro il Siviglia per 5-2, dopo il pareggio all’1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita inizia con un avvio nervoso, con Spinazzola che spreca un’occasione. Alla trentacinquesima, la Roma segna con Paulo Dybala dopo una bella azione. Il Siviglia reagisce e colpisce il palo con Rakitic. Nella ripresa arriva l’autogol di Mancini, ma Bounou salva su Abraham e il Var cancella un rigore per gli andalusi. Al supplementare la Roma colpisce la traversa con Smalling. Ai rigori, sbagliano Mancini e Ibanez. Il sogno della Roma di vincere la Europa League e bissare la Conference sfuma a Budapest.

Siviglia-Roma 1-1 (5-2 dopo i calci di rigore)

Marcatori Gol: 35′ Dybala (R), 55′ autorete Mancini (S).

La sequenza dei rigori: Ocampos gol, Cristante gol, Lamela gol, Mancini parato, Rakitic gol, Ibañez palo, Montiel gol.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas (95′ Montiel), Badé, Gudelj (128′ Marcão), Alex Telles (95′ Rekik); Fernando (128′ Jordan), Rakitic; Ocampos, Oliver Torres (46′ Suso), Bryan Gil (46′ Lamela); En-Nesyri. All. Mendilibar.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik (91′ Zalewski), Cristante, Matic (120′ Bove), Spinazzola (106′ Llorente); Dybala (68′ Wijnaldum), Pellegrini (106′ El Shaarawy); Abraham (75′ Belotti). All. Mourinho.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Ammoniti: Matic, Rafa Mir (in panchina), Pellegrini, Mancini, Rakitic, Cristante, Celik, Zalewski, Lamela, Jordan, Montiel, Ocampos, Karsdorp.

Dove vedere Siviglia-Roma Streaming Gratis. I giallorossi di José Mourinho sfidano gli spagnoli di Mendilibar nella finalissima di UEFA Europa League alla Puskas Arena di Budapest: fischio d’inizio oggi mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane.

La Roma vuole mettere in bacheca il terzo trofeo continentale, mentre il Siviglia vuole stabilire il record di vittorie con il settimo titolo. La Roma si è qualificata come seconda nel suo gruppo e ha superato Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen, mentre il Siviglia è retrocesso dalla Champions League e ha eliminato Psv Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United e Juventus. La finale di stasera sarà la seconda per la Roma dopo quella persa contro l’Inter nel 1991. I tifosi hanno raggiunto Budapest per sostenere la loro squadra. Di seguito le informazioni per vedere Siviglia-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Oggi è il grande giorno.

Oggi è il giorno dove si decide una stagione intera, il giorno del dentro o fuori, del tutto o niente, della felicità o della tristezza, della gloria eterna o dell'eterna amarezza.

OGGI SI FA LA STORIA#SivigliaRoma #SevillaRoma #UELfinal #DajeRoma pic.twitter.com/DODa466hae — 𝗞𝗮𝗿𝘀𝗱𝗼𝗿𝗽𝗶𝘀𝗺𝗼 👹サムライ武士道👹 (@Karsdorpismo2) May 30, 2023

Statistica in evidenza: La Roma ha vinto solo una delle ultime 5 partite esterne di Europa League

Esito Finale. È stato estratto un cartellino rosso in tutte le ultime 4 gare del Siviglia. È stato estratto un cartellino rosso in tutte le ultime 3 gare casalinghe del Siviglia.

Siviglia-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Siviglia dovrà fare a meno di Acuna per squalifica e schiererà Telles sulla sinistra. In mezzo confermata la coppia Fernando-Rakitic, mentre En-Nesyri sarà il riferimento offensivo con Lamela che insidia Ocampos.

⚽ Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

Suso partirà dalla panchina. La Roma, invece, vedrà Dybala partire titolare, e quindi El Shaarawy andrà in panchina, e Llorente insidiare Ibanez in difesa. Abraham, Pellegrini affiancheranno Dybala nel trio d’attacco. Wijnaldum partirà dalla panchina.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Oliver Torres, Ocampos; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar. A disposizione in panchina: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Marcao, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Gil, Bruno.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Paulo Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Ibanez, Tahirovic, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

L’ultima volta che Roma e Siviglia si sono incontrate in Europa League, nel 2019/2020, la squadra spagnola ha vinto 2-0 negli ottavi di finale. Questa è stata anche l’ultima volta in cui il Siviglia ha trionfato nella competizione.

Siviglia-Roma in TV anche dall’estero con IPTV



Siviglia-Roma in tv su diverse piattaforme, tra cui DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1, disponibile sul primo canale del digitale terrestre. “Roja Directa Live” non è più una opzione valida.



Siviglia-Roma Streaming Gratis in italiano



Siviglia-Roma in diretta streaming per gli abbonati attraverso DAZN e Sky Go, In questa occasione la partita sarà disponibile anche su Rai Play, servizio streaming del servizio pubblico utilizzabile da pc, notebook, smartphone e tablet. Il match on si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha ottenuto fino ad ora cinque importanti titoli europei tra cui la Coppa UEFA, la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Se la sua squadra dovesse vincere la coppa di quest’anno, Mourinho diventerebbe l’allenatore più vincente nella storia delle grandi competizioni europee, superando il record di Giovanni Trapattoni.

Alternativa Siviglia-Roma Streaming Online



Alternative per vedere Siviglia-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.