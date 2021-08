Ultime Notizie » DAZN » Vignette divertenti sul calcio streaming di DAZN

Vedere il calcio streaming su DAZN continua ad essere un disastro. Le prime quattro partite di Serie A giocate ieri, tra cui anche Inter-Genoa, hanno scatenato non solo le proteste sul web ma anche l’ironia degli utenti su Twitter.

Abbiamo fatto una breve raccolta di imaggini divertenti per poterle condividerle con voi quest’oggi. Sono in molti che che credono che anche per le partite di oggi domenica 22 agosto, tra cui Udinese-Juve Napoli-Venezia , la storia non cambi in casa DAZN: le partite si vedono malissimo.