Dove vedere Napoli Venezia Streaming Gratis: match valido per la 1a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Maradona di Napoli. Si gioca dopo Udinese-Juventus delle 18:30. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli Venezia in video streaming gratis e diretta live tv.

giocherà una gara in Serie A a distanza di 19 anni; nell’ultima stagione nel massimo campionato, la 2001/02, gli arancioneroverdi debuttarono con una sconfitta esterna per 4-0 contro la Juventus. Luciano Spalletti conta 483 panchine in Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) ne contano di piú soltanto Francesco Guidolin (545) e Carlo Ancelotti (486) nel massimo campionato.

⚽ Dove vedere Napoli Venezia in Diretta TV

Napoli Venezia diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli Venezia su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, il quale sarà accompagnato in cronaca dal commento tecnico di Massimo Donati.

⚽ Napoli Venezia Streaming Gratis

Napoli Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Napoli Venezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel Napoli Spalletti vuole capire come effettivamente stia Lozano, arrivato tardi e ad un mese dall’incidente al volto, con trauma: Politano è in vantaggio.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli Venezia

Zanetti debutta in A con il Venezia con il dubbio nel tridente tra Johnsen (favorito) e Okereke.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Fabian Ruiz, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam e Mertens. Squalificati: nessuno.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Bertinato, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Fiordilino, Karlsson, Busio, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano, Okereke. Indisponibili: Ala-Myllymaki, Lezzerini. Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Imperiale e Bercigli. Quarto Uomo: Cosso. Var: Di Paolo.Avar: Peretti.

Alternative per vedere Napoli Venezia in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.