Samp-Juve disastro Streaming DAZN, le vignette divertenti

Ancora una volta ci vediamo costretti a classificare il pessimo servizio offerto dallo streaming DAZN. Sono state infatti numerose le lamentele su Twitter per la diretta streaming di Sampdoria-Juventus, anticipo del sabato della 29a giornata di Serie A. Per la cronaca la Juventus ha vinto 1-3. Dobbiamo inserirlo nella categoria “vignette divertenti” in quanto non c’è altro modo per descrivere la situazione grottesca di questo servizio che ormai è diventato una barzelletta.