Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter Oggi » INTER GENOA Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Inter Genoa Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30 italiane per la partita inaugurale del nuovo campionato di calcio di Serie A 2021-22. Esordio dei Campioni d’Italia in carica allo stadio Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano: l’Inter con lo scudetto cucito sulla maglia, guidata da Simone Inzaghi, sfida in casa il Genoa di Davide Ballardini nella 1a giornata della Serie A 2021/22. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter Genoa in video streaming gratis e diretta live tv.

è reduce da sei vittorie di fila contro il Genoa in Serie A, con un punteggio complessivo di 21-0; solo contro una squadra i nerazzurri hanno evitato di subire gol per almeno sette gare di fila nella massima serie, la Reggina, serie arrivata a 11 nel 2008. Il nuovo acquisto dell’Inter, Edin Dzeko, al suo esordio ufficiale con la maglia nerazzurra disputerà la sua 200a gara in serie A. Il bosniaco ha nel Genoa l’avversario contro il quale ha partecipato in carriera alla realizzazione di più goal, ben 8 (3 reti e 5 assist).

⚽ Dove vedere Inter Genoa Diretta TV

Inter Genoa diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Inter-Genoa su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta.

⚽ Inter Genoa Streaming Gratis

Inter Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Inter Genoa Streaming Live: ultime notizie formazioni

dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Il nuovo acquisto del Genoa Hernani ha preso parte a due reti nelle ultime due sfide contro l’Inter in Serie A: un assist al Meazza nell’ottobre 2020 e un gol al Tardini lo scorso marzo.

⚽ Le probabili formazioni di Inter Genoa

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Lautaro Martinez. Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Sanchez.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Destro, Pandev. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Bani, Behrami. Indisponibili: nessuno.

Alternative per vedere Inter Genoa in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.