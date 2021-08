Ultime Notizie » Daniel Craig » Daniel Craig: streaming gli fa guadagnare più di 100 milioni di dollari

Daniel Craig potrebbe essere seduto su una grossa somma di denaro. Secondo un rapporto di Variety, la star del franchise di James Bond “se ne andrà con più di $ 100 milioni grazie alla vendita scioccante di due sequel di Knives Out di Rian Johnson.

Questa quantità ci lascia scossi e strapazzati (come un martini). Questa cifra è per gentile concessione di un articolo su come i servizi dihanno letteralmente alzato la posta sulle grandi star.

Si dice che i figli di Daniel Craig (53 anni) dovranno preoccuparsi di tutti quei soldi. “Non voglio lasciare grandi somme alla prossima generazione”, ha detto al quotidiano The Telegraph. “Penso che ereditare sia piuttosto pacchiano”. “La mia filosofia è: sbarazzati dei soldi o regalali prima di andartene”.